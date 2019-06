DM-guldet havnede igen i Aalborg, efter nordjyderne uden problemer besejrede GOG på hjemmebane med 38-32.

B.T.s håndboldkommentator Søren Paaske fremhæver her de tre vigtigste pointer, som finalen lærte os.

MESTERLIGE MVP-MØLLGAARD

Han har vundet VM, pokalturneringen og nu DM-guld. Det har været et forrygende 2019 for Henrik Møllgaard, der godt kan tillade sig at klappe sig selv på skulderen over den præstation, han har leveret for Aalborg i denne sæson. Han står tilbage som sæsonens MVP, og han har trukket et gigantisk læs i begge ender af banen. Og i finalerne mod GOG har han været i særklasse. Møllgaards skarpe håndboldhjerne har dikteret kampforløbet langt hen ad vejen - han har ganske enkelt været mesterlig til at tage temperaturen på kampene, og hans evne til at træffe rigtige beslutninger må være uofficiel dansk rekord. Landsholdsspilleren er en stor del af forklaringen på, at skadesramte Aalborg er strøget helt til tops.

GOG MANGLEDE VÅBEN – OG ERFARING

I den første finale virkede det unge GOG-mandskab upåvirket af presset, men virkeligheden er, at siden de spillede matchbolden over i hænderne på sig selv med sejren i Gigantium, har man set tydelige tegn på den manglende erfaring. Også selvom de selv forsøger at benægte det. Søndag eftermiddag virkede GOGerne udkørte rent mentalt, og de halsede efter Aalborg fra første fløjt. Stress, nervøsitet og uklogt spil skabte gode betingelser for Aalborg, der også profiterede af, at GOG simpelthen manglede våben til at vende kampbilledet. Forsvarsmæssigt fungerede alternativet til 6-0 ikke, og offensivt var der ingen syv-mod-seks-trussel at komme med. Derfor blev det endnu en taktisk triumf for Aalborg-træner Stefan Madsen, som vandt slaget på bænken over Nicolej Krickau.

MASTODONTEN AALBORG

Får Aalborg egentlig nok kredit? Det er jeg ikke sikker på. Nordjyderne har nu vundet DM-guld i 2010, 2013, 2017 og 2019. Det gør klubben til den suverænt mest vindende i de seneste ti sæsoner. Til sammenligning har Skjern og Bjerringbro-Silkeborg hver især vundet et enkelt sæt guldmedaljer, mens hedengangne AG København og KIF Kolding København begge står noteret for to titler. Det er bare at lette på hatten for de beskedne ålborgensere, som i øvrigt også har ligaens suverænt højeste tilskuergennemsnit og er lykkedes med at skabe en imponerende kulisse i Gigantium. Og så er de fire mesterskaber altså vundet i fem finaler, hvilket fortæller en del om den vinderkultur, man har oparbejdet. Direktør Jan Larsen har været den gennemgående figur på Aalborgs succesfulde ridt, og den karismatiske boss fortjener stor anerkendelse for sit arbejde, som altså har kastet fire DM-titler af sig. Indtil videre.