Tre ligaspillere, der til dagligt optræder for håndboldklubben KIF Kolding, er blevet udsat for et voldsomt overfald.

Det bekræfter klubben over for TV 2 Sport.

Overfaldet er sket for godt to uger siden, og ifølge mediet er en af de tre spillere blevet syet med et tocifret antal sting.

»Vi havde en meget, meget uheldig, ærgerlig og alvorlig situation for et par uger siden, og det er noget, vi er gået meget stille med, fordi det er de historier, vi alle sammen gerne vil være foruden,« siger direktøren i KIF Kolding, Christian Hjermind, til TV 2 Sport.

Direktøren tilføjer, at de tre spillere har det fint fysisk, men er mærket mentalt som følge af overfaldet.

Det var natten til søndag 1. august, at overfaldet fandt sted.

Ifølge Kolding Netavis blev fire mænd – to i 20'erne og to i 30'erne – fremstillet i grundlovsforhør 1. august.

De var sigtet efter paragraf 245, der omhandler vold af 'særlig rå, brutal eller farlig karakter'.

Vagtchefen ved Sydøstjyllands Politi oplyser lørdag til B.T., at fire mænd samme dag blev varetægtsfængslet i fire uger.