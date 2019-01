Morten Olsen blev fejret af publikum, da han kom på banen mod Sverige, men opdagede det knapt nok.

Meget spilletid har han ikke fået ved VM, men i onsdagens sejr over Sverige var der endelig brug for Morten Olsen igen.

Den 34-årige playmaker blev sendt i spil efter pausen til akkompagnement af et øredøvende brøl fra folket på tribunerne i Boxen.

Men Olsen havde slet ikke tid til at nyde den hjertelige velkomst fra de danske fans.

- Jeg skulle skynde mig at have trøje og harpiks på, og jeg nåede ikke rigtig at kigge rundt. Jeg kunne fjernt fornemme brølet i baggrunden, men jeg havde temmelig travlt, siger Morten Olsen.

Hannover-spilleren har ført en stille tilværelse under VM, hvor det før kampen mod Sverige kun var blevet til sammenlagt 27 minutters spilletid fordelt på syv kampe.

Han har ikke lagt skjul på, at tilværelsen som reserve er alt andet end morsom og er selvsagt glad for, at landstræner Nikolaj Jacobsen endelig kiggede til hans side.

- Det var fedt, at han stolede på, at jeg godt kunne fuldføre kampen uden at ødelægge det hele, siger han med et skævt smil.

Landstræneren påpeger, at den svenske kampplan gjorde det nemmere at finde plads til en spiller som Morten Olsen, der helst ikke skal deltage i forsvarsspillet.

- Det hjalp, at svenskerne skulle skifte to mand mellem forsvar og angreb. Så kan vi også tillade os noget mere. Jeg er meget tilfreds med Olsen. Det var godt at få ham ind, siger Nikolaj Jacobsen.

Det danske landshold rejser torsdag formiddag til Hamburg, hvor holdet fredag aften spiller semifinale mod Frankrig.

/ritzau/