Hannah Mouncey havde set frem til igen at deltage ved et VM i håndbold.

I 2013 var det som Callum Mouncey for det australske herrelandshold. I år skulle det have været for kvinderne.

Hannah Mouncey har spillet på det australske kvindelandshold siden 2018 efter sin transition til at blive kvinde, som hun påbegyndte i 2015.

Siden 2016 har hun identificeret sig som kvinde, og ved det nuværende VM i Japan mødte Danmark Australien i den første gruppekamp, og danskerne var forberedt på at spille mod Hannah Mouncey, hvis fysik er ganske ulig de øvrige kvinder ved turneringen.

Ingen regler stod i vejen for Hannah Mounceys deltagelse ved VM. Kun hendes holdkammerater og træner.

Lidt over en uge før VM-åbningskampen mod Danmark blev det pludseligt kendt, at Hannah Mouncey ikke var en del af truppen alligevel, selvom hun havde været med til at kvalificere holdet til turneringen ved de asiatiske mesterskaber.

Nu forklarer hun hvorfor.

I en blog på australske Star Observer skriver Hannah Mouncey, at hun har fået en masse undrende beskeder om, hvorfor hun ikke var med. Nu tager hun så bladet fra munden og fortæller, at visse folk fra truppen ikke ville have hende der.

My all time favourite handball photo... dozens of team mates, 10 years of training, thousands of shots, 5 surgeries, countless injuries, 1 bipolar diagnosis, 3 years out, likely to never play again... and 6 years after my first, Australia just qualified for what will be my second WC. This is what that feeling looks like, even if it hasn't quite sunk in yet

'Jeg bekræfte, at ja, jeg blev droppet til VM-holdet, fordi der var en gruppe spillere på holdet, der var støttet af holdets manager, som ikke ønskede, at jeg badede med de andre spillere eller brugte det samme omklædningsrum som dem før og efter kampene. Det var den eneste årsag bag fravalget af mig, jeg fik fra vores træner,' skriver Hannah Mouncey i sin blog.

Beskeden valgte Hannah Mouncey selv at reagere på og konfrontere de personer, der ikke ville have hende der. Og så fik hun bekræftelsen fra det australske håndboldforbund.

'Jeg fik det senere bekræftet af én fra det australske håndboldforbund, der havde gravet i det: »Fra alt jeg har hørt, er du ikke blevet valgt, fordi de ikke kan lide dig.« Og grunden til, jeg ikke er vellidt, er, at jeg fortalte vores manager og visse af spillerne, præcis hvor de kunne rende hen, når de forsøger at fortælle mig, hvor jeg kunne skifte og bade,' skriver hun videre.

Hannah Mouncey fortæller, at hun regner med at blive upopulær i visse kredse af australsk håndbold ved at skrive, som hun gør.

Derudover forventer hun ikke et opkald fra landstræneren igen, mens hun selv også stort set annoncerer sit stop som landsholdsspiller.

I stedet har hun lært, at selvom hun ikke har været aktiv i det transkønnede miljø, så er hun stadig en rollemodel og talsperson for mange ligesindede.

'Selvom man ikke er aktiv i miljøet, skal man tage ansvar, når man har muligheden for det, og gøre det rigtige for at gøre livet for dem, der kommer efter dig, lidt lettere,' skriver hun.

Hannah Mouncey er 30 år gammel og spiller for Melbourne Handball Club. Hun har også spillet australsk fodbold.