Stefan Madsen slutter sin tid som træner i Aalborg med Final 4 i Köln, og det er ganske specielt, mener han.

Han er udmærket klar over, at hans afsked med Aalborg Håndbold kommer til at spille en birolle ved siden af det faktum, at Mikkel Hansen spiller sine sidste klubkampe nogensinde i denne weekend.

Men det ændrer ikke på, at træner Stefan Madsen går rundt og har det lidt specielt i Köln, hvor hans karriere i den nordjyske klub slutter med en jagt på triumf i Champions Leagues Final 4.

- Jeg håber ikke, at jeg på samme måde som Mikkel er helt færdig med sporten, men selvfølgelig er det en meget speciel weekend, siger Stefan Madsen, der ganske anonymt trisser rundt ved presseseancen fredag eftermiddag på et hotel Köln.

I slutningen af februar blev det meldt ud, at han efter seks år i klubben var begyndt at spekulere på at få sig nogle nye udfordringer, og at han derfor forlader trænerposten i den storsatsende håndboldklub et år før kontraktudløb.

Han blev i 2018 forfremmet, da Aalborg sagde farvel og tak til Aron Kristjansson. Gennem flere år havde han været assistenttræner, men det var på tide at tage skridtet op, mente direktør Jan Larsen.

Siden da er Aalborg blevet den med længder største håndboldklub i Danmark, og to gange har Stefan Madsen ført klubben i Champions Leagues Final 4.

- Det har været en vild proces. Jeg er glad for, at der var nogen, der turde give mig chancen og troede på mig dengang, siger Stefan Madsen og skæver over mod sin direktør, der et par meter væk og står midt i et interview og folder sig ud på engelsk med et tykt præg af nordjysk.

- Men det har ikke været et soloprojekt for mig. Det er en hel klub, der har været fælles om at tage skridt frem, og det er måske det, jeg er allermest stolt af at have været en del af.

- At vi så kan få lov at slutte af sådan her i Köln, det er ekstraordinært, siger Stefan Madsen, der i sidste uge førte Aalborg til det danske mesterskab efter en intens finaleserie mod Fredericia Håndboldklub.

Hvad fremtiden byder på, aner Stefan Madsen ikke noget om endnu.

- Mandag skal jeg have benene op og slappe lidt af. Tirsdag skal vi sige farvel til hinanden i klubben, og hvad der så sker derefter, det må vi se, siger han.

Hans sidste opgave bliver som sagt at føre Aalborg gennem det mest prestigefyldte, man kan komme i nærheden af i klubhåndbold - Final 4.

Hvis Aalborg skal gentage kunststykket fra 2021 og nå finalen, skal klubben i første omgang slå de forsvarende mestre fra Magdeburg ud i semifinalen.

- Vi er ikke taget herned for at være turister. Vi tror på, at vi kan spille en rolle. Jeg ved, vi skal ramme noget ekstraordinært, men det tror jeg på, at vi har i os.

- Forskellen fra 2021 til nu er, at vi nu har en lang række folk, der har prøvet det her før. Så vi tror på, at vi kan gå hele vejen, siger Stefan Madsen.

Aalborg møder Magdeburg lørdag klokken 15. Derefter venter enten bronzekamp eller finale mod enten FC Barcelona eller THW Kiel.

/ritzau/