Han var rasende. Og det lyste ud af øjnene på Kroatiens assistenttræner Davor Dominikovic, der havde svært ved at skjule sin skuffelse.

For nederlaget på 22-21 til de tyske værter betyder semifinale til Tyskland og et farvel til medaljedrømmen til Kroatien.

Men det var ikke nederlaget, som Dominikovic var mest træt af efter VM-opgøret.

Det var i stedet kendelserne, der kom fra kampens danske dommerpar Mads Hansen og Martin Gjeding.

Det danske dommerpar Mads Hansen og Martin Gjeding tilbage i 2010. Foto: Claus Fisker

Og Dominikovic havde meget at sige om de to - selvom han med egne ord 'ikke kunne sige noget', og han følte blandt andet, at Kroatien blev snydt for et straffekast med kort tid igen.



»Jeg vil gerne sige tillykke til det tyske hold med pladsen i semifinalen. Det er godt for håndbolden. De har arrangeret festen, og de skal selvfølgelig være i semifinalen. Og jeg er også glad for, at der kom én fra det tyske forbund og sagde, det var en forkert beslutning, men du kan ikke ændre noget. Selvfølgelig kan jeg ikke ændre noget. Vi skal hjem, og de skal i semifinalen,« sagde Davor Dominikovic til TV 2 efter kampen.

Med et toneleje, der kun blev højere og højere, som interviewet skred frem.

»Jeg kan ikke sige noget om de danske dommere, for det kommer jeg ikke til at kommentere på,« sagde Davor Dominikovic og fortsatte:

Kroatien måtte se sig besejret af Tyskland mandag aften - med blot et enkelt mål. Foto: WOLFGANG RATTAY

»Jeg kan ikke sige, de fire gange dømte til Tysklands fordel. Jeg kan ikke sige, det havde direkte indflydelse på det endelige resultat. Jeg kan ikke sige meget af det, jeg gerne vil sige. Jeg kan kun sige, at jeg er stolt af vores hold i dag. Hvordan de kæmpede til sidste sekund. Men det her er grunden til, vores sport er på vej ned,« rasede Davor Dominikovic.

Og så havde han ikke mere at sige til sagen, men hans kropssprog talte for sig selv. Han var en meget skuffet mand.

Det danske dommerpar ønskede ikke efterfølgende at stille op til interviews i TV 2s studie. Her var TV 2s ekspert Peter Bruun-Jørgensen dog ikke i tvivl, da han skulle sætte nogle ord på det danske dommerpars indsats.

»Jeg synes, de styrede denne her håndboldkamp. Til tider var det en krig. Nogle gange rammer man rigtigt, nogle gange laver man fejl. Jeg synes, de dømte en rigtig fornuftig kamp,« sagde Peter Bruun-Jørgensen, der mente, det kunne forsvares ikke at dømme straffekast til Kroatien i den situation, Dominikovic omtalte.