'Helt hen i vejret!'

Dansk Håndbold Forbund besluttede onsdag, at ligakampen mellem de to historiske arvefjender Kolding IF og GOG skal spilles om. Det sker på baggrund af en protest fra GOG, der følte sig bortdømt i det uafgjorte opgør, der blev afviklet den 20. oktober.

Beslutningen om omkampen kommer i den grad bag på Kolding IF-træner Lars Frederiksen, der ikke lægger skjul på sin forargelse.

»Jeg er selvfølgelig meget overrasket over det. Jeg synes, at kendelsen er klokkeklar, og at kampen ikke skal spilles om. Det, der er sket i den her situation, er for mig at se helt hen i vejret i forhold til den her afgørelse,« siger Lars Frederiksen til TV2.

Foto: Claus Fisker Vis mere Foto: Claus Fisker

Den kontroversielle situation opstod i de afgørende slutminutter af den nervepirrende 23-23-kamp. GOG-træner Nicolej Krickau stod ved dommerbordet og var ved at lægge sit timeout-kort. Men han fortrød, da Niclas Kirkeløkke sendte bolden i nettet.

Men kampobservatøren, Henrik Mathiasen, forlangte målet annulleret og tildelte i stedet GOG-bænken en to minutters-udvisning. Og det var den afgørelse, som GOG med succes har protesteret over.

Lars Frederiksen forudser nu, at trænere i fremtiden vil stå længe ved dommerbordet og spekulere i, om timeout-kortet skal lægges.

»Jeg tror, at det bliver utrolig svært efter den her kendelse, hvis den bliver stadfæstet, at det bliver noget, man kan spekulere i på forhånd. Specielt når kampen skal til at afgøres. Hvor lang tid må man stå deroppe?«

Her kan du læse GOG's kommentar til dommen.