Jakob Larsen havde en nyhed med til onsdagens kamp mod Viborg HK. Nykøbing-træneren bliver i klubben til 2021.

Det var en glad og lettet Jakob Larsen, der evaluerede onsdagens begivenheder som Nykøbing Falster-træner.

For det første lykkedes det Nykøbing-kvinderne at besejre Viborg HK med 32-26 i den bedste danske række.

For det andet har Jakob Larsen sat underskrift på en ny aftale med klubben, der binder parterne sammen frem til 2021.

- Jeg har netop forlænget med to år yderligere. Det vil sige denne sæson plus to år mere.

- Vi har været i en dialogfase i et stykke tid i forhold til den fremadrettede strategi, og vi er blevet enige om, at vi har gang i noget rigtig spændende, siger Jakob Larsen.

Træneren havde en klausul i kontrakten og kunne vælge at forlænge med et år mere til næste sommer.

Klausulen er nu slettet, og samarbejdet er i stedet forlænget med to år yderligere.

Jakob Larsen forklarer det længere samarbejde med, at han gerne vil bygge endnu et lag på holdet, og det kræver kontinuitet på både træner- og spillersiden.

- Nu har jeg været her i halvanden sæson, og jeg synes ikke, at denne rejse for mit eget vedkommende er færdig.

- Det skal være sådan, at Nykøbing er en fast bestanddel af dansk kvindehåndbolds top. Det tror jeg fuldt og fast på.

- Det setup og den økonomi, som ikke er den største i Danmark, men heller ikke den mindste, er nok til, at vi kan være en fast bestanddel af toppen, mener han.

Med onsdagens sejr har Nykøbing Falster på tredjepladsen 21 point efter 14 kampe.

- Jeg kan ikke være andet end fornøjet med den indsats, som pigerne har leveret hele vejen. Og 21 point havde jeg ærligt talt ikke troet, at vi ville have på dette tidspunkt.

- Jeg synes, vi har fundet en ro, rytme og rutine på holdet, som er rigtig god og svær at spille imod. Folk kender deres pladser, og angrebsspillet bliver bedre og bedre.

- Defensivt kender vi hinandens styrker og svagheder, og på den måde supplerer spillerne hinanden godt, siger Jakob Larsen.

/ritzau/