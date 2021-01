Magnus Landin har småproblemer, men ellers meldes det danske hold fri for skavanker inden VM-finalen.

Håndboldlandsholdet har haft rigeligt med bump på vejen uden for banen ved VM, men landstræner Nikolaj Jacobsen ser ud til at have frit valg, når han skal udpege sit hold til søndagens finale mod Sverige.

Kun fløjspilleren Magnus Landin har skrantet lidt siden kvartfinalen i onsdags, men skavankerne er ikke værre, end at han kunne være med mod Spanien fredag aften.

- Magnus fik et trælår mod Egypten, og det generer ham lidt. Men ellers synes jeg, at kræfterne er blevet fordelt godt ud af turneringen.

- Det er klart, at Mathias Gidsel har spillet meget, men han får også sine pauser i løbet af kampene. Fysisk står vi fint til finalen, siger landstræneren.

Sådan har det bestemt ikke altid været undervejs i turneringen. Allerede før premieren mod Bahrain røg Emil Jakobsen i coronaisolation, der endte med at koste ham de første fire kampe.

Jacob Holm har siddet ude med en ankelskade, Mikkel Hansen gik glip af to kampe på grund af et maveonde, og flere andre har kæmpet med maveproblemer i løbet af VM.

Men før guldkampen mod svenskerne er skyerne over det danske hold trukket væk.

- Min opfattelse er, at alle er i bedring, hvis de har haft noget. Medmindre der kommer noget i løbet af lørdagen, er det nok ikke noget, vi behøver at være så bekymrede for, siger playmakeren Mads Mensah.

Nikolaj Jacobsen valgte de samme 16 spillere til både kvart- og semifinalen. I begge kampe var det Emil Nielsen, Nikolaj Læsø, Johan Hansen og Magnus Bramming, der blev sorteret fra.

/ritzau/