38 år i den bedste danske række uden en eneste nedrykning og 14 danske mesterskaber.

Det er, hvad den traditionsrige håndboldklub KIF Kolding har præsteret, men på lørdag kan det være slut.

Klubben står nemlig over for et sandt nedrykningsdrama, når de hjemme møder ligaens nummer 12, TTH Holstebro, i sidste runde af HTH Herreligaen.

Herrerne fra KIF Kolding er den mest vindende klub i dansk håndbolds historie, men på lørdag er holdet tvunget til sejr, hvis klubben skal forblive i den bedste danske række. Skulle det blive til første nedrykning i klubbens historie, er der ingen tvivl om, at det vil gøre ondt.

KIFs Lars Henrik Clausen i en Europa Cup-kamp for mesterhold i 1994. Kolding vandt kampen og kvalificerede sig til Champions League. Nu vil klubben igen lege med, hvor det er allersjovest, Foto: CLAUS FISKER

»Den her egenopfattelse, identitet, tradition og historie, der fylder rigtig meget i klubben, vil få et nyt kapitel og et nyt perspektiv. Det vil vi gøre alt for at undgå, men når jeg zoomer ud og ser det oppefra, så ved jeg også, at mange succeser typisk kommer i forlængelse af en hård og svær tid,« siger Christian Hjermind, der er administrerende direktør og sportslig ansvarlig i KIF Kolding.

På trods af dén optimisme vil en nedrykning få konsekvenser for klubbens økonomi.

»Det vil være alt for naivt at tro, at vi vil kunne arbejde 1 til 1 ud fra det samme budget, og det er heller ikke det, der ligger i vores plan B. Der vil selvfølgelig være aftaler, der skal genforhandles og værdisættes lidt anderledes,« fortæller Hjermind med en understregning af, at klubben trods en nedrykning vil kunne forblive på et tilfredsstillende niveau både sportsligt og kommercielt.

For Hjermind selv har kampen og en eventuel nedrykning også enorm betydning. Han spillede i klubben over to omgange og var i sin tid med til at vinde tre DM- og to pokaltitler.

Christian Hjermind i aktion for KIF Kolding. Han spillede i klubben i 2003-2007 og igen fra 2008 til 2009, hvor han stoppede sin aktive karriere. Foto: Claus Fisker

»Personligt vil det gøre mega ondt på mig, det er der ingen tvivl om,« siger han og tilføjer, at det især vil være svækkelsen af fællesskabsfølelsen i klubben, der vil gøre ondt.

»Jeg tror, det vil være det, der ville gøre mest ondt på mig, hvis vi i fællesskab fik den her nedrykningsoplevelse på os.«

Hvis KIF vinder lørdagens kamp og i første omgang undgår nedrykning, skal klubben igennem et slutspil, hvor der venter flere kampe og endnu en mulighed for nedrykning. Men den del bekymrer ikke klubbens direktør.

»Klarer vi os igennem det her nåleøje, laver et flot nedrykningsslutspil og klarer skærene i ligaen, så er jeg sikker på, at vi står over for et gennembrud.«

Pokalfinale i 2007 mellem datidens helt store danske hold, KIF Kolding og GOG. Førstnævnte trak det længste strå og vandt pokalfinalen. Lørdag skal de kæmpe for overlevelse. Foto: Henning Bagger

Hjermind fortæller, at klubben har en ambition om at spille om medaljer inden for fire år, og det mål vil få et kæmpe skub, hvis KIF forbliver i den bedste danske række.

Det skub vil klubbens tilhængere hjælpe med, og opbakningen til nedrykningsdramaet bliver massiv.

Normalt kommer der 2.000 tilskuere på Koldings hjemmebane i Sydbank Arena, men til lørdagens kamp kommer der 4.500 tilskuere, og det er for Christian Hjermind et tegn på, hvor meget håndbolden fylder i den sydjyske by.

»Jeg taler jo med alle i øjeblikket, og det eneste, vi taler om, det er den her kamp,« siger Hjermind.

Den altafgørende kamp mellem ligaens nummer 12 og 14 spilles lørdag klokken 15.30.