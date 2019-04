En måned med nervøsitet og svedeture er slut i Viborg HK.

Den traditionsrige håndboldklub meddeler nemlig onsdag, at klubben er i mål og dermed undgår den konkurs, der ellers har hængt truende hen over hovederne på folk i Viborg HK.

Det bekræfter Viborg HKs direktør, Jørgen Hansen.

»Med hjælp fra sponsorer, samarbejdspartnere, private, fans og følgere i hele landet, er det lykkedes Viborg HK at nå i mål med de økonomiske udfordringer klubben har stået overfor.«

Jakob Vestergaard afløste Allan Heine som cheftræner i Viborg HK tidligere på sæsonen. I 2009 og 2010 var Vestergaard også træner, hvor klubben vandt DM-guld og Champions League. Foto: Johnny Pedersen Vis mere Jakob Vestergaard afløste Allan Heine som cheftræner i Viborg HK tidligere på sæsonen. I 2009 og 2010 var Vestergaard også træner, hvor klubben vandt DM-guld og Champions League. Foto: Johnny Pedersen

Det var i slutningen af februar i år, at Jørgen Hansen meldte ud, at klubben var reel fare for at lukke, hvis klubben ikke fik tilført den fornødne kapital. Hvad Viborg HK helt nøjagtig manglede økonomisk, ville de dog ikke ud med.

Men onsdag bekræfter Jørgen Hansen over for B.T., at klubben har styrket deres egenkapital med 4-5 millioner kroner, hvilket altså er det, klubben har manglet for videre overlevelse. Det er blandt andet sket med hjælp fra sponsorer, samarbejdspartnere, private, fans og følgere.

»Vi er utroligt stolte af at kunne meddele, at vi nu er i mål med økonomien i Viborg HK. Det har været en sej kamp, men vi må også bøje os i støvet for den fantastiske opbakning, vi har fået fra omverden,« lyder det Jørgen Hansen, som tilføjer:

»Derfor skal der også lyde en rigtig stor tak til de mange virksomheder og private, der har bakket op om klubben. Det er imponerende at opleve positiviteten omkring Viborg HK, trods den situation vi har stået i.«

Viborg Hk er Danmarks mest vindende håndboldklub med 14 DM-titler, 3 Champions League-pokaler, to EHF CUP-sejre og adskillige pokaltitler. Her ses Lotte Kiærskou, Natasja Burgers, Henriette Mikkelsen og Katrine Fruelund tilbage i 2004. Foto: Claus Fisker Vis mere Viborg Hk er Danmarks mest vindende håndboldklub med 14 DM-titler, 3 Champions League-pokaler, to EHF CUP-sejre og adskillige pokaltitler. Her ses Lotte Kiærskou, Natasja Burgers, Henriette Mikkelsen og Katrine Fruelund tilbage i 2004. Foto: Claus Fisker

De fornødne 4-5 millioner kroner giver samtidig en solid ballast til klubben i fremtiden, forsikrer Jørgen Hansen.

»Den økonomiske tilførsel skaber et godt fundament for det videre arbejde i klubben. Vi har en stærk tro på, at økonomien fremadrettet vil være i balance, da der også er kigget på omkostninger i klubben. Samtidig arbejder vi stadig på nye indtægtsmuligheder for Viborg HK,« siger Jørgen Hansen afslutningsvis og understreger, at klubbens sportslige ambitioner om at være med i toppen af dansk kvindehåndbold også er i takt i næste sæson.

Og netop til næste sæson har Viborg HK allerede sikret sig flere spillere til holdkortet. Ligatopscorer Laura Damgaard, landsholdsmålvogter Anna Kristensen og Maibritt Toft Hansen er alle tilføjelser til næste år, mens Rikke Poulsen, Stine Bodholt og Line Uno forlader klubben.

Senere onsdag spiller Viborg HK sin tredje kamp i slutspillet, når Aarhus United kommer på besøg.