Det kan være svært at holde styr på søskende.

Det måtte landstræner Jesper Jensen sande under VM-åbningskampen mod Serbien fredag aften.

Her endte søstrene Rikke og Sarah Iversen med at måtte slå sten, saks, papir om, hvem der skulle være forsvar eller angreb, fordi landstræneren havde glemt at fortælle, hvilken Iversen-søster han mente.

»Jeg hørte det godt bagefter«, griner han på B.T.s spørgsmål og fortsætter:

Det kan være svært at huske, hvem er hvem. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

»Det er jo stor forvirring. Inden jeg kom til, så var Sarah den gennemgående Iversen og hed ‘Iver’. Og så kom jeg til, og der var Sarah ude på grund af graviditet. Så har Rikke overtaget ‘Iver’. Det gik lidt hurtigt, og jeg var måske lidt stresset,« siger han og slutter:

»Jeg skal måske bare kalde dem Rikke og Sarah for efter tiden.«

Søndag gælder det Chile for landsholdet ved VM på hjemmebane, og her bliver der efter alt at dømme at få flere spillere i spil mod den upåagtede nation.

I kampen mod Serbien strålede Simone Petersen, og Jensen fortæller, at hun kan komme til at spille en endnu større rolle.

Simone Petersen var afgørende mod Serbien og kan blive det fremadrettet også. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

»Simone er god til at holde struktur og se de forskellige muligheder, der byder sig henover en kamp.«

»Som playmaker er hun outstanding, og det er der, vi skal bruge hende til at køre en kamp igennem. Og måske være den struktur, der er svær at styre fra bænken især foran 12.000 tilskuere. Det kan hun gøre inde på banen,« siger han.

Derudover kan det blive et puslespil for landstræneren at vælge mellem bagspillere som Mie Højlund, Anne Mette Hansen, Helena Elver, Simone Petersen, Kristina Jørgensen og flere.

»Det er både vores styrke, men det er også det, vi skal sørge for ikke bliver vores svaghed. Der er så mange, der kan byde ind. Simone ser ikke banen i første halvleg, men hun er til gengæld rigtig god i anden halvleg. Vi er meget fortrøstningsfulde omkring, at vi har meget at skyde med.«

Husk, du kan følge kampen – og VM generelt – her på bt.dk. de næste uger.