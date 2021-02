GOGs cheftræner, Nicolej Krickau, har taget en beslutning.

Han vil ikke længere brokke sig til dommerne.

Efter en kamp mod Team Tvis Holstebro gik GOG-træneren hjem med ondt i maven, da han så, hvordan den ene af kampens dommere Per Olesen blev påvirket.

Og nu er det slut med at behandle dommerne dårligt.

Sådan kommer vi ikke til at se Nicolej Krickau fremover. Det er slut med at brokke sig til dommeren. Foto: sportxpress

»Én af vores mest erfarne dommere var på grænsen til at være ked af det, og han var både stresset og modløs. Han dømmer ting i det sidste kvarter, fordi han føler sig personligt ramt, tror jeg. Menneske til menneske kan jeg ikke leve med, at vi har bragt et voksent menneske i den situation,« siger Krickau til TV Midtvest.

Det betyder dog ikke, at han ikke fortsat vil være uenig i kendelser, men han vil ændre sin måde at behandle dommerne på. Derfor kan det da også ske, at han vil komme til at træde over stregen igen, men han fortæller, at han vil gøre et bevidst forsøg på at undgå at ende i samme fælde.

»Dommerne har nok også kone og børn, der ser fjernsyn. Og hvis jeg skal mærke efter, er jeg ikke sikker på, at jeg vil bryde mig om at blive talt til som voksent menneske på den måde, som jeg af og til desværre er kommet til at tale til dommerne på,« siger Krickau om sin beslutning.

GOG tabte i weekenden topopgøret til Aalborg Håndbold. Her blev det til et 32-35-nederlag til fynboerne, der dog stadig fører ligaen.