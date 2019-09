Århus Håndbolds store profil og topscorer, Nikolaj Læsø, vil hurtigst muligt væk fra 'Smilets By'.

Den 22-årige bagspils-flækker har kontrakt med aarhusianerne frem til 2022, men han håber at få lov at smutte, så snart muligheden byder sig.

»Jeg har meddelt klubben i sidste måned, at jeg ønsker at komme væk og prøve noget nyt. Prøve nogle nye udfordringer, og det har klubben imødekommet, at det kan vi snakke om, og det muligvis godt kan lade sig gøre,« siger Nikolaj Læsø til TV 2 SPORT.

Og den pludselige udrejsetrang skyldes, at Nikolaj Læsø er 'helt vildt skuffet' over ambitionerne i Århus Håndbold.

Foto: Mikkel Berg Pedersen Vis mere Foto: Mikkel Berg Pedersen

»Jeg synes, at setuppet omkring klubben ikke har været det, som jeg var blevet lovet, da jeg forlængede kontrakten. Jeg havde fået at vide, at vi var på vej opad, og jeg tror, at det er tydeligt udadtil, at det ikke sådan helt, det der sker lige nu,« siger den store bagspiller.

Han vil dog ikke uddybe over for TV2, hvilke konkrete løfter, der er blevet svigtet.

Århus Håndbolds cheftræner, Erik Veje Rasmussen, fortæller til TV2, at det Nikolaj Læsø godt må skifte - hvis klubben får den rigtige pris.

Århus mødte i aftes de danske mestre fa Aalborg. Og det blev til et 28-31-nederlag på trods af en pauseføring på 14-8.