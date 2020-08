Mette Tranborg var med ni mål med til at sænke sit tidligere hold, da håndboldligaen lørdag blev sat i gang.

Mette Tranborg var lørdag tilbage på håndboldbanen i en ligakamp for første gang i lang tid.

Den 24-årige bagspiller var hele sidste sæson forvist til tribunerne på grund af en alvorlig knæskade, som hun først for nylig er blevet kvit.

Comebacket blev fuldendt med en fornem præstation i sæsonens første opgør. Tranborg blev topscorer med ni mål og var dermed en stor del af Team Esbjergs timålssejr over Odense Håndbold, den høje skyttes tidligere arbejdsgiver.

- Det har været en lang, sej kamp at komme tilbage. Der har været mange op- og nedture det sidste halvandet år, og det har været det hårdeste, jeg nogensinde har oplevet.

- Det gør også bare, at det er endnu federe at komme tilbage. Jeg har glædet mig så meget til den her kamp i lang tid. At vi så gør det så godt som hold og vinder med ti, det er jo helt perfekt, siger Mette Tranborg.

Hendes skifte fra Odense til Esbjerg skete op til den nuværende sæson, og det betød, at kampen fik en lidt større betydning end normalt for Tranborg.

- Det gør selvfølgelig, at der er lidt mere spænding i kampen, og man vil måske bevise lidt mere. Det har været en rigtig god oplevelse.

- Det er fedt at møde sit tidligere hold, når man vinder med ti, siger hun med et smil.

Mette Tranborg får efter sin første kamp i Esbjerg-trøjen rosende ord med på vejen af træner Jesper Jensen.

- Håndboldmæssigt taler hendes præstation for sig selv, men hendes mentale optakt til kampen viser bare, hvor fantastisk dygtig hun er blevet.

- Hun har været iskold i ugen op til kampen og bare glædet sig til at spille håndbold. Hun har fokuseret på at være glad og ikke nervøs, og derfor gør hun det også så godt i dag, siger Jesper Jensen.

/ritzau/