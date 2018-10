GOG førte stort over KIF Kolding, men skulle være tilfreds med at undgå nederlag efter en hektisk afslutning.

Kolding. KIF Kolding og GOG har udkæmpet mange dramatiske opgør i de sidste 30 år, og lørdagens møde i Kolding føjede endnu et til samlingen.

Det endte 23-23, men begge hold vil formentlig ærgre sig over, at de ikke tog sejren i en hektisk forestilling.

Det hele kulminerede i sidste sekund, da dommerparret efter videokonsultation annullerede en straffekendelse, der kunne have givet hjemmeholdet sejren.

20 minutter tidligere ville Kolding-spillerne dog have været lykkelige for et point, for gæsterne fra Sydfyn var i fuld kontrol og førte med fem mål.

Men på storspil af Anders Petersen i målet fik Kolding vendt billedet totalt på hovedet.

Ti minutter senere var 14-19 forvandlet til 23-21 til hjemmeholdet, og frustrationerne var store på GOG-bænken.

Ikke mindst, da holdet efterfølgende brændte to straffekast, men gæsterne fik alligevel slidt sig tilbage til 23-23 på scoringer af Niclas Kirkeløkke og Frederik Andersen.

Kolding-spillerne begyndte at sjuske i angrebsspillet, og GOG-træner Nicolej Krickau tog timeout et minut før tid for at sætte et sidste angreb op.

Bolden blev dog smidt væk, og efter endnu en timeout var det så koldingenserne, der stod med esserne på hånden i en drabelig afslutning.

I de sidste sekunder blev bolden spillet ud til fløjspilleren Andreas Flodman, der stødte sammen med en modstander på vej ind over stregen.

Til GOG'ernes raseri blev der dømt straffekast, men efter at have gennemset situationen på video trak dommerne kendelsen tilbage, og så kunne de to hold trække sig tilbage med et point hver.

Dermed lykkedes det ikke GOG at genindtage førstepladsen i Herre Håndbold Ligaen, hvor holdet er nummer to med 15 point - samme antal som førende Bjerringbro-Silkeborg. KIF Kolding er på niendepladsen med syv point.

/ritzau/