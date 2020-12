Førstepladsen i kvindernes håndboldrække er på spil, når der tirsdag spilles topkamp for tomme tribuner.

Efter mere end en måneds pause vender kvindernes bedste håndboldrække tirsdag aften tilbage med et brag.

Nummer et og to, Team Esbjerg og Odense Håndbold, mødes således i et direkte opgør om ligaens førsteplads.

Det er første ligakamp for holdene siden 18. november.

Mange af spillerne har været afsted med deres respektive landshold ved det netop overståede håndbold-EM i Danmark.

Derfor bliver det vigtigt hurtigt at finde ind i rytmen igen. Det siger Team Esbjergs cheftræner, Jesper Jensen, der også er dansk landstræner.

- At holde fejlene nede bliver vigtigt.

- Hvis vi skulle tabe kampen, skal det være Odense, der vinder, og ikke os, der taber ved at forære modstanderne noget. De skal være dygtigere end os, siger Jesper Jensen på Esbjergs hjemmeside.

Team Esbjerg topper Bambusa Kvindeligaen med 23 point efter 13 kampe. Odense har 22 point, men har også spillet en kamp færre.

- Hvis vi formår at vinde, fører vi ligaen, mens Odense med en sejr mere eller mindre kan sætte sig på grundspillet, siger Jesper Jensen.

Han føler sig tryg ved, at Esbjerg-spillerne vender godt tilbage fra EM.

Blandt dem er de nykårede, norske europamestre Kristine Breistøl, Marit Røsberg Jacobsen og Rikke Granlund.

- Mange af spillerne har haft gode oplevelser ved EM, og selv om Breistøl ikke spillede så meget, gjorde hun det godt, når hun var på banen. Det samme gælder Marit Røsberg Jacobsen og Rikke Granlund, så længe hun var med i den norske trup, siger Jesper Jensen.

Kampen i Esbjerg går i gang tirsdag klokken 20.00.

