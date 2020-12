»Jeg var nervøs, inden jeg tog ind i boblen, og tænkte 'hvad bliver det for noget med isolation'. Det er vanvittigt restriktivt.«

Jesper Jensen vidste ligesom alle andre, at årets EM-slutrunde ikke ville blive som normalt. Sammen med spillerne er han isoleret på Hotel Scandic i Herning, og sådan forbliver det slutrunden ud.

Og der er ikke tale om fri leg på hele hotellet og dertilhørende udendørs områder. For det danske landshold har fået tildelt en etage, og her skal de blive. Hele tiden.

»Vi må ret beset ingenting, vi må ikke komme i kontakt med nogen, og vi kæmper med at få noget frisk luft i en indhegning, men jeg synes, spillerne tager det fantastisk. Vi er rolige, et godt sted, og folk er glade,« fortæller landstræneren med optimisme i stemmen.

Jesper Jensen og resten af landsholdet er isoleret på Scandic i Herning. Foto: Henning Bagger Vis mere Jesper Jensen og resten af landsholdet er isoleret på Scandic i Herning. Foto: Henning Bagger

Af og til griner de i landsholdslejren over, hvor mange retningslinjer der egentlig er, men de forstår også godt, det er nødvendigt. Det er de restriktioner, der betyder, at EM kan gennemføres.

Selv er Jesper Jensen ret tryg ved boblekonceptet. Han er ikke i tvivl om, at han selv kan være i det, men at den største udfordring for ham bliver at få ro i maven i forhold til, at de andre omkring ham har det godt.

»Der er også nogle, der er væsentlig mere socialt anlagt, end jeg er, og dem skal vi holde rigtig meget ved. Jeg bekymrer mig rigtig meget over, hvordan andre har det. Så kan jeg se nogen, der har det skidt, så påvirker det helt klart mig. Derfor er det det, jeg tænker mest på – hvordan alle andre tackler det,« siger Jesper Jensen.

Når Danmark ikke kan spille for tusindvis af mennesker i Jyske Bank Boxen på grund af corona-pandemien, vil landstræneren i stedet gøre brug af andre våben i jagten på succes.

For han fornemmer og mærker, at de i landsholdslejren er gode til at håndtere situationen i gruppen. Og hvor alle hold taber procenter under en slutrunde, håber landstræneren, at danskerne taber færrest og dermed kan skabe en fordel i konkurrencen.

Der er et sammenhold i den danske trup på en anden måde, fordi slutrunden er, som den er – og det skal udnyttes.

»Det skal vi bruge til at kontrollere alle de følelser, der kommer. Nu havde vi – Christina Roslyng og sportspsykologen Anders – i går (onsdag, red.) snakken med spillerne om, hvad følelsen er omkring sådan en åbningskamp,« siger Jesper Jensen med henvisning til, at det fredag går løs mod Slovenien.

»De er – og vi bliver jo – nervøse allesammen, fordi det betyder så meget for os, og vi har hele befolkningens bevågenhed. Det vil vi rigtig gerne have, for vi føler jo ikke kun, vi kæmper for os selv og resultater, vi føler, vi kæmper for det hele. I de her coronatider vil vi jo også gerne have noget at samles om og smile ad, så der bliver enormt pres på,« siger landstræneren.

Landsholdet må gå ud, når de skal til træning og i kamp. Her bliver de hentet af busser og kørt direkte til hallen. Foto: Claus Bech Vis mere Landsholdet må gå ud, når de skal til træning og i kamp. Her bliver de hentet af busser og kørt direkte til hallen. Foto: Claus Bech

Netop de følelser tør de snakke om i landsholdslejren. De kan tale om, hvordan de skal reagere på følelserne, og der er en forståelse for, hvem der måske har brug for mere hjælp end andre.

De er trygge i hinandens selskab, som han formulerer det, og trygheden er også stor på trods af, arbejdsdagene har været begrænsede.

»Så havde du spurgt mig for tre måneder siden, havde jeg ikke troet, jeg kunne være så rolig som nu, men jeg er egentlig meget tryg. Og så ved vi godt, sport kan gå galt, men jeg synes, vi har brugt tiden helt ekstremt optimalt både på og uden for banen, så jeg er meget glad for, hvor vi står nu,« slår landstræneren fast.

Danmarks første EM-kamp mod Slovenien bliver spillet fredag klokken 20.30, og den kan følges live her på bt.dk.