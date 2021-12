Det er først søndag, de nye restriktioner træder i kraft.

Alligevel var det som om, at mange aalborgensere havde taget dem på forskud lørdag eftermiddag.

For selvom der var solgt 4.500 billetter til håndboldbraget mellem Aalborg og Bjerringbro-Silkeborg, så var det langt fra alle, der mødte op.

Bare 2.152 tilskuere havde fundet vej til Aalborg Håndbolds hjemmebane, Gigantium.

»Det er jo trist, men nok den rigtige løsning. Vi har prøvet at spille helt uden tilskuere, det er skrækkeligt, men omvendt er vi nok nødt til at acceptere, at sådan er det i samfundet lige nu,« lød det efter kampen fra Aalborg Håndbolds direktør, Jan Larsen, til TV2 Nord.

De mange fans, der blev væk, gik til gengæld glip af en historisk kamp. Noget som de aalborgensiske fans sikkert lever fint med.

For Aalborg Håndbold satte nemlig en kæmpe føring overstyr mod midtjyderne.

Ved pausen var Aalborg foran med 21-13 og alt tydede på en nordjysk sejr.

Men da Bjerringbro-Silkeborg nettede 23 gange i anden halvleg mod blot ni Aalborg-scoringer, så endte kampen 30-36 til udeholdet efter et vanvittigt comeback.

Det blev således resultatet af den sidste kamp med tilskuere i år. For fra søndag og frem til 17. januar gør nye coronarestriktioner, at der ikke må være tilskuere til sportsbegivenheder.

Med nederlaget mister Aalborg Håndbold et vigtigt skridt i kampen om at hente GOG, der ligger på førstepladsen i ligaen med 31 point. Aalborg ligger nummer to med 25 point.