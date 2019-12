Danmark var pisket til sejr over Holland og klarede skærene efter endnu en stor præstation af Sandra Toft.

De danske håndboldkvinder lever fortsat i håbet om at kvalificere sig til næste sommers OL i Tokyo.

Med en sejr på 27-24 over Holland holder Danmark sig inde i kampen om en plads blandt VM's syv bedste, som bliver belønnet med en plads i OL-kvalifikationen til foråret.

Et dansk nederlag havde smadret den olympiske drøm i denne omgang. Nu venter i stedet en nervepirrende duel med Serbien på onsdag, hvor danskerne igen har kniven for struben.

Sejren blev grundlagt af en stærk defensiv foran målvogteren Sandra Toft, der for Gud ved hvilken gang indtog hovedrollen med en syndflod af redninger.

Det bemærkelsesværdige ved Tofts præstationer i Japan er, at en stor del af paraderne kommer på helt oplagte målchancer.

Det er ikke halvbløde langskud, som tilfældigt rammer hendes træningsbukser. Målvogteren har vundet stribevis af mand mod mand-dueller, når modstanderne kommer tordnende ind over stregen.

Havde det ikke været for lovlig mange fejl i angrebsspillet, ville Danmark have ført større end 14-9 efter en første halvleg, hvor Toft blev noteret for en imponerende redningsprocent på 57.

Halvlegen bød også på VM-debut til Mia Rej, der havde erstattet Simone Böhme i truppen.

Målslugeren fra København var et frisk pust og kom hurtigt på måltavlen med et løbeskud, som blev belønnet med et ordentligt slag på næsen.

Nogen køn håndboldkamp blev der aldrig tale om i den næsten mennesketomme Aqua Dome i Kumamoto.

Hollændernes spil hakkede også gevaldigt, selv om Team Esbjerg-stjernen Estavana Polman sled hårdt for at holde sammen på tropperne.

Langt fra alt lykkedes dog for Polman, der blandt andet skød forbi et tomt mål, mens hendes mand, den tidligere fodboldstjerne Rafael van der Vaart, tog sig vantro til hovedet på tribunen.

Intet kommer dog let til det danske hold i denne turnering. Danmark førte flere gange med fem mål, men lod alligevel hollænderne få færten af, at der var noget at hente.

Da 21-16 ni minutter før tid var blevet til 21-19, måtte landstræner Klavs Bruun Jørgensen tage en timeout, men betegnende for kampforløbet smed Mie Højlund omgående bolden væk, da spillet blev sat i gang igen.

Efter en svag første halvleg viste Anne Mette Hansen niveauet i slutfasen, hvor hun med vigtige scoringer sørgede for at holde hollænderne på afstand.

Overbevisende var den danske præstation ikke, men en sejr over et hold, der har taget medalje ved de seneste to VM-slutrunder er selvsagt ikke at foragte.

Da Anne Mette Hansen et minut før tid sled sig igennem og gjorde det til 27-24, var en vital dansk sejr en kendsgerning.

De danske spillere kan nu se frem til en fridag, inden det gælder sidste mellemrundekamp mod Serbien på onsdag.

/ritzau/