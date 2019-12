Et nederlag mod Frankrig vil sende det danske kvindelandshold ud af VM allerede efter indledende runde.

Det lyder nærmest bizart: To af de største håndboldnationer, Danmark og Frankrig, skal i direkte duel om at undgå en plads i taberturneringen President's Cup.

For Frankrigs regerende verdens- og europamestre vil det naturligvis være en syngende lussing at ende i den dårlige halvdel ved VM.

Men også for Danmark vil det være en fiasko, hvis holdet ikke kommer videre fra indledende runde.

Målvogter Sandra Toft erkender da også, at det er et større pres, end når man eksempelvis står i en duel om medaljer.

- Selvfølgelig er det det. Der er en kæmpe konsekvens ved at tabe. Spiller man om medaljer, er man jo nået ret langt i turneringen. Derfor gælder det om ikke at have fokus på konsekvensen ved at tabe, siger hun.

Kampen mellem de to stormagter får stor opmærksomhed i Japan, og den danske keeper har da også fået en del beskeder med opbakning fra spillere fra andre lande.

- Jeg ved, at der er mange lande, der hepper på os, siger Sandra Toft.

Hun er en af fire VM-danskere, der til daglig spiller for klubber i den franske liga.

Toft har kontrakt med Brest Bretagne og har derfor set de franske stjerner på tætteste hold i det seneste halve år.

- Det gør da en forskel, at du har spillet imod dem. Men altså, jeg har mødt en klub som Metz én gang, så det er jo begrænset.

- Til gengæld har jeg efterhånden mødt Frankrig så mange gange, at jeg føler, at jeg har kendskab til dem. Men det går også den anden vej. De kender jo desværre også mig, siger Sandra Toft.

Den 30-årige målvogter står noteret for en redningsprocent på 37 efter de første fire kampe. Blandt andet har hun klaret halvdelen af de ti straffekast, hun har stået overfor.

/ritzau/