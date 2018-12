Hvordan kommer det til at gå det danske herrelandshold ved januar måneds VM-slutrunde på hjemmebane?

Svaret blæser i den kolde, danske vintervind.

Men spørger man landstræner Nikolaj Jacobsen, er ambitionerne høje.

»Vores mål er at være i spil til semifinalen, så vi på turneringens sidstedag enten skal spille om guld eller bronze,« siger Nikolaj Jacobsen til B.T.'s udsendte efter lørdag formiddags åbne træning i Herning.

»Vi har intet at skjule. Derfor var der fri adgang for alle, og det var dejligt at se, at der mødte en del håndboldinteresserede op. Men når vi kommer længere frem i forløbet, kan det da godt være, at vi vælger at lukke træningerne, så vi over for offentligheden ikke kommer til at røbe alt for meget af det, vi arbejder med,« siger Nikolaj Jacobsen.

Danmark kommer i det indledende gruppespil til at duellere mod Chile, Tunesien, Saudi-Arabien, Østrig og Norge, hvorefter man i mellemrunden parres med hold fra Gruppe D; Sverige, Ungarn, Qatar, Egypten, Argentina og Angola.

»Jeg synes, at lodtrækningen er god, selvom vi er havnet i samme halvdel som eksempelvis Sverige og Norge, der er mindst lige så gode som os selv. Men også Ungarn fortjener respekt. Deres 9-10 bedste spillere besidder alle et højt niveau,« siger Nikolaj Jacobsen.

Under lørdagens træning var alle 18 spillere, han har udtaget til VM-truppen, i aktion.

Sådan spilles VM '19 Mændenes håndbold-VM spilles 10.-27. januar 2019 i Danmark og Tyskland.

Danmark åbner slutrunden 10. januar i Royal Arena mod Chile. Herefter møder man i BOXEN i Herning: Tunesien (12. januar), Saudi-Arabien (14. januar), Østrig (15. januar) og Norge (17. januar).

Pulje A består af Frankrig, Tyskland, Rusland, Serbien, Brasilien og Korea.

Pulje B består af Spanien, Kroatien, Makedonien, Island, Bahrain, Japan

Pulje C består af Danmark, Norge, Østrig, Tusesien, Chile, Saudi-Arabien

Pulje D består af Sverige, Ungarn, Qatar, Argentina, Egypten og Angola

De tre bedst-placerede hold i hver pulje kvalificerer sig til mellemrunden, hvor Danmark parres med holdene i pulje D.

Fra mellemrunde kvalificerer de to bedste hold i hver pulje sig til semifinalerne, der spilles i Hamborg, mens bronzekamp og finale afvikles i København.

»Jeg synes, det ser fint ud. Nu må vi se, hvornår Mikkel Hansens kæreste føder. Jeg tager det, som det kommer, og jeg har lige akkurat på det punkt ingen indflydelse,« siger Nikolaj Jacobsen med et smil og tilføjede:

»Når fødslen går i gang, tager Mikkel afsted. Herefter kommer han tilbage til VM-lejren, men det kan da godt være, at han undervejs i turneringen får lidt frihed til at køre frem og tilbage. Under alle omstændigheder har jeg ikke lyst til at gøre det til et problem, for det er ikke noget, vi kommer til at ændre alligevel. Vi vil hellere gøre det til noget positivt, og det er altid dejligt, når der kommer en familieforøgelse.«

Også ved denne slutrunde er målmand Niklas Landin udpeget som landsholdsanfører.

»Det bliver da specielt at gå først ind på banen, men ellers er det ikke noget, jeg tænker over,« siger Niklas Landin.

Ved sidste års EM, der foregik i Kroatien, var det ham, der havde en gravid kæreste.

»Men man kan ikke sammenligne min situation med den, Mikkel befinder sig i denne gang. Nu foregår slutrunden i Danmark, og det betyder, at Mikkel straks efter, hans kæreste begynder at få veer, kan køre hjem. Selvfølgelig er det kæmpestort at blive far. Det vil det også være for Mikkel. Men jeg tror selv, at han satser på, at fødslen sker inden VM, så han kan få klarhed over alle de tanker, der naturligvis rumsterer i hans hoved i disse dage,« siger Niklas Landin.

I øvrigt valgte Henrik Møllgaard at stå over i træningspassets indledende fodboldkamp.

»Jeg fik jo et vrid i mit ene knæ i en klubkamp i november. Knæet har det udmærket, men der er stadig nogle små ting, jeg skal holde mig fra. For eksempel fodbold. Men i håndboldspillet kan jeg være med på samme vilkår som holdkammeraterne,« siger Henrik Møllgaard.