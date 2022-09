Lyt til artiklen

Bedre sent end aldrig.

Det må være mottoet for Estavana Polman, som nu står til længe ventet comeback i den danske liga. Det fortæller hun selv i en Facebook-video.

De sidste sæsoner har den hollandske superstjerne døjet med to knæskader og ligget i drabelig konflikt med sin tidligere klub Esbjerg, hvor hun og den danske landstræner Jesper Jensen aldrig formåede at slutte fred.

Det måtte ende i et grimt brud - og det gjorde det også.

Polman er dog blevet i Danmark, hvor Nykøbing Falster Håndboldklub har budt hende velkommen.

Den 30-årige bold-ekvilibrist har trænet med i over en måned, men misset de første tre kampe. Nu ser det ud til, at hun kan gå på banen for første gang, når NFH tirsdag aften møder Silkeborg-Voel i kvindernes Håndboldliga.

- Jeg glæder mig helt vildt til at tage den gule trøje på. Det er det jeg har set frem til lige siden jeg kom, og så på hjemmebane. Det kan ikke være bedre, siger Estavana Polman ifølge Folketidende.

Hun forventer dog ikke ligefrem at kunne spille en fuld kamp, men mindre kan også gøre det for topholdet, der ligesom Odense har gjort rnt bord og hentet lutter sejre.