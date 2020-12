Målvogter Sandra Toft og forsvarskæmpen Line Haugsted er med på EM's allstar-hold.

Der er to danske spillere på turneringens hold ved kvindernes EM i håndbold i Danmark.

Sandra Toft er således blevet kåret til turneringens bedste målmand, mens Line Haugsted er kåret til turneringens bedste forsvarsspiller.

- Den inspirerende danske kaptajn har vist stabilitet og har en redningsprocent på 37, hvilket er en af turneringens højeste, lyder skudsmålet om den danske målmand, mens der også er ros til Line Haugsted.

- Det danske forsvar er af mange blevet påpeget som effektivt under EM, og højrebacken Line Haugsted har været en vigtig del af forsvaret.

Begge de hædrede danskere forventes at være med søndag eftermiddag, når de danske håndboldkvinder spiller for at få deres første mesterskabsmedalje siden 2013 i bronzekampen mod Kroatien.

Norge dominerer allstar-holdet med tre spillere. Her er hele holdet:

* Målvogter: Sandra Toft (Danmark).

* Venstre fløj: Camilla Herrem (Norge).

* Venstre back: Vladlena Bobrovnikova (Rusland).

* Playmaker: Stine Bredal Oftedal (Norge).

* Højre back: Nora Mørk (Norge).

* Højre fløj: Jovanka Radicevic (Montenegro).

* Stregspiller: Ana Debelic (Kroatien).

* Bedste forsvarsspiller: Line Haugsted (Danmark).

* Mest værdifulde spiller: Estelle Nze Minko (Frankrig).

/ritzau/