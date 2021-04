Sagen om Århus Håndbolds konkurs får nu et endnu længere efterspil, da TMS Ringsted appellerer mandagens dom.

TMS Ringsted appellerer afgørelsen fra Håndboldens Disciplinærinstans, som mandag vurderede, at Århus Håndbold ikke overtrådte reglerne i forbindelse med konkurs.

Det oplyser TMS Ringsted-formand Henrik Dudek, der er skuffet over afgørelsen fra DHF.

- Det har vi sådan set allerede besluttet os for. Det gør vi. Vi appellerer afgørelsen. Vores advokater er i gang med at sætte en ny protest sammen, hvis man kan sige det sådan, siger Henrik Dudek.

Han forventer, at appellen bliver sendt officielt af sted i denne uge. Fristen for at appellere udløber på mandag.

TMS Ringsted, der sluttede sidst i ligaen, står lige nu til at rykke ud af den bedste række.

/ritzau/