Tønder håber fortsat, at HC Midtjyllands konkurs kan redde Tønder fra en nedrykning til 1. division.

Tønder. Håndboldklubben TM Tønder gør sig fortsat forhåbning om også at være repræsenteret i 888 Ligaen i næste sæson.

Klubben har onsdag anket afgørelsen fra Dansk Håndbold Forbund (DHF), som i sidste uge stadfæstede dets oprindelige afgørelse om, at TM Tønder efter en sidsteplads i grundspillet rykker ud af Danmarks bedste håndboldrække.

Trods sidstepladsen, som under normale omstændigheder medfører direkte nedrykning, håber Tønder, at klubben som følge af konkurrenten HC Midtjyllands konkurs kan få lov til at spille kvalifikationskampe om en plads i ligaen.

Det siger bestyrelsesformanden i TM Tønder, Robert Okholm.

- Vi har brugt weekenden på at læse og forholde os til DHF's appelinstans' begrundelse og afgørelse i vores appelsag. Og vi har i bestyrelsen besluttet, at vi vil have afgørelsen prøvet ved en højere instans, nemlig Danmark Idrætsforbunds appelinstans.

- Vi mener fortsat, at DHF har rod i deres regler og reglementer. Vi havde håbet, at DHF havde haft modet til at gøre op med rodet, når det gælder deres egne regler og reglementer.

- Men det ser ikke ud til, at det er tilfældet - der er i hvert fald ikke kommet nye aspekter eller vinkler i afgørelsen i appelsagen i forhold til den første afgørelse, siger Robert Okholm.

HC Midtjylland gik først konkurs efter grundspillet. Derfor skulle midtjyderne deltage i nedrykningsspillet for ligaens nummer 9-13.

Her ville taberen af nedrykningsspillet spille en kvalifikationskamp mod vinderen af en duel mellem nummer to og tre fra 1. division.

Da midtjyderne gik konkurs, blev det imidlertid meldt ud, at vinderen af opgøret mellem nummer to og tre fra 1. division rykkede direkte op.

Den duel vandt Lemvig-Thyborøn, som indtil videre altså ligner et ligaophold, men det kan Tønders ankesag lave om på.

/ritzau/