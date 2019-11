Jan Paulsen er udset som manden, der skal føre 1. divisionsklubben TM Tønder til toppen af dansk håndbold.

TM Tønder har fyret træner Torben Sørensen efter en periode med utilfredsstillende resultater. I stedet er Jan Paulsen blevet hyret til at føre holdet opad i 1. division.

Det skriver håndboldklubben i en pressemeddelelse på sin hjemmeside.

- Det er ikke tilfredsstillende, at vi efter ti kampe kun står tilbage med otte point. Det har vi nu taget konsekvensen af og opsagt vores samarbejde med Torben Sørensen, siger Tønder-direktør Kim Wittenkamp til klubbens hjemmeside.

TM Tønder har tabt tre af de seneste fire kampe, og holdet ligger på tiendepladsen i landets næstbedste håndboldrække.

Ambitionen er dog at vende tilbage til det bedste selskab, og til den opgave er Jan Paulsen den rigtige mand, mener Wittenkamp.

- Vi føler os overbevist om, at Jan kan være med til at puste fornyet energi i truppen, siger han.

Jan Paulsen var i sidste sæson træner for Ribe-Esbjerg, men han ønskede ikke at fortsætte i indeværende sæson.

Nu glæder han sig til at tage styringen i 1. divisionsklubben.

- Det er en klub med ambitioner, som jeg håber at kunne indfri sammen med en flok talentfulde spillere. Jeg glæder mig til at vende tilbage til trænergerningen igen og ikke mindst stå i spidsen for et hold, hvor der er masser af potentiale og muligheder, siger Paulsen.

Foruden Ribe-Esbjerg har Jan Paulsen tidligere stået i spidsen for Mors-Thy og Randers HH.

/ritzau/