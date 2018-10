Odense Håndbolds træner glæder sig over, at holdet besejrede Nykøbing Falster og endnu ikke har sat point til.

Odense. Det blev spændende til sidst, da Odense Håndbold onsdag aften tog imod Nykøbing Falster i et topopgør i HTH Ligaen i håndbold.

Lidt for spændende for Odense-træner Jan Pytlick, hvis hold førte 22-17 med lidt over syv minutter tilbage af kampen, inden det endte med en sejr på 25-24.

- Først og fremmest er vi bare glade for sejren, siger han.

- Det blev selvfølgelig for tæt set med vores øjne. Vi førte med fem mål i anden halvleg og manglede at få lukket kampen ned. Det skal vi gøre bedre, men som helhed er jeg bare tilfreds med sejren.

- Vi er inde i en periode, hvor vi spiller mange kampe. Derfor er det vigtigt, at man kan vinde sådan en kamp her, også når man ikke spiller 100 procent på toppen.

- Vi kom til at lave nogle basisfejl i vores forsvarsspil, Nykøbing-spillerne kom for nemt til deres mål. Og så begyndte de at gå offensivt, vi brændte et par chancer, og de spillede rigtig godt i spillet syv mod seks, siger Odense-træneren.

Med sejren har Odense Håndbold 20 point for 10 kampe.

Da ligaens nummer to, Team Esbjerg, onsdag tabte hjemme til Aarhus United, har Jan Pytlicks hold nu et forspring på fire point ned til vestjyderne.

- Når man har vundet alle kampe, er man bare glad og tilfreds. Men mere vil have mere, vi synes, at der er mange ting, vi kan forbedre.

- Nu er Stine Jørgensen røget ud (med en knæskade, red.), og vi skal have andre ind i den rolle. Det arbejder vi benhårdt med.

- I perioder kan man måske se, at vi mangler noget af den sammenhæng, som der var, fordi Stine har spillet så meget, som hun har gjort.

- Nu har vi vundet tre kampe uden hende. En kamp som den mod Nykøbing er en topkamp, og jeg kan kun være tilfreds med, at vi er i stand til at vinde, selv om vi ikke spillede helt på toppen, siger Jan Pytlick.

