De danske håndbolddrenge slår rekorder uden for banen i en indtil videre fiasko-lignende EM-slutrunde.

For mens Danmarks skæbne ikke længere ligger i Mikkel Hansens og kompagnis hænder, kan håndboldherrernes alt for hurtige exit få store konsekvenser for rettighedshaver TV 2.

Ifølge redaktør for TV 2 Kommunikation Michael Hansen har EM i håndbold »givet anledning til bemærkelsesværdige seertal«, men dem kan det være slut med i aften, hvis Danmark får det endelige dødsstød og ryger ud allerede i gruppespillet.

»Der er ingen tvivl om, at det er et kæmpe slag for os, hvis Danmark ryger ud allerede i det indledende gruppespil,« siger chefredaktør på TV 2 Sporten John Jäger.

Hans Lindberg i kampen mod Ungarn, der blev uafgjort (24-24). Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Hans Lindberg i kampen mod Ungarn, der blev uafgjort (24-24). Foto: Liselotte Sabroe

Åbningskampen mod Island havde 1.285.000 seere, mens mere end 1,5 millioner sad foran skærmen i kampens sidste minutter.

Under opgøret fulgte 71 procent af Danmarks tv-seere med i kampen, hvilket svarer til den højeste seerandel ved en dansk åbningskamp nogensinde ved EM eller VM.

Mandagens kamp mod Ungarn blev fulgt af næsten 1,8 millioner, da kampen var på sit højeste, og dermed har kampene skaffet seere i millionklassen til TV 2.

Derfor kan det være et hårdt slag for kanalen, hvis Danmark for første gang siden VM i 2005 ryger ud allerede i gruppespillet.

Der vil være et meget konkret økonomisk tab forbundet med reklameværdien. Claus Bülow Christensen

»På TV 2 er tallene meget bedre, end vi havde regnet med, men inden for skiven af, hvad vi kunne have forestillet os,« fortæller John Jäger.

Kvalificerer Nikolaj Jacobsens tropper sig derimod til mellemrunden, er TV 2 og landsholdet sikret fire kampe mere. Derfor står der meget på spil for TV 2 i danskernes kamp mod Rusland.

»Det er da vanvittigt spændende for os. Det har enorm betydning, om vi kan glæde danskerne med 3-4-5-6-7 kampe mere med 1,5-2 mllioner seere, eller om vi overhovedet ikke kan,« siger John Jäger, der understreger, at det er et grundvilkår med rettigheder, at man ikke på forhånd ved, hvor meget man får ud af dem.

»Vi er meget spændt både for håndboldlandsholdets skyld, men også for TV 2s skyld. Det er jo noget af det, som samler danskerne mest, så vi er utrolig stolte over, at vi har det. Selvfølgelig er det en bet, hvis det skal ende med, at det ikke går.«

Danmarks Niklas Landin og Jannick Green efter EM kampen mellem Danmark-Ungarn i Malmø Arena mandag den 13. januar 2020. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Danmarks Niklas Landin og Jannick Green efter EM kampen mellem Danmark-Ungarn i Malmø Arena mandag den 13. januar 2020. Foto: Liselotte Sabroe

Digital analytiker Claus Bülow Christensen forklarer også, at der kan være stor forskel på, om TV 2 får 4,5-5 millioner seere fordelt på tre danske EM-kampe, eller om man får mere end 15 millioner, hvis Danmark når langt i turneringen.

»Det er ikke godt. Der vil være et meget konkret økonomisk tab forbundet med reklameværdien. Knap halvdelen af TV 2s omsætning kommer fra reklameindtægt,« siger han.

»Meget kontant er det værdien af de reklameblokke, der ligger omkring håndboldkampene, og som bliver set af så mange mennesker, som de gør. Kender man det beløb, kan man gange det med, hvornår Danmark ryger ud, og finde ud af, hvad det økonomiske tab cirka vil være, og det er garanteret ikke småting.«

Derudover går det også ud over TV 2 som brand, mener han.

»Det betyder meget for 'brand-awareness' for TV 2, hvis Danmark ryger tidligt ud. De får meget goodwill ved, at folk får en stor, dejlig oplevelse, når Danmark vinder en kamp på deres kanal.«

TV 2 kan dog glæde sig over, at seertallene på TV 2 Sport har været over al forventning med kampe, der ikke har involveret Danmark. Det fortæller John Jäger.

»Det på TV 2 Sport er ikke bare bedre eller meget bedre. Det er helt uden for skiven i forhold til, hvad vi kunne have håbet på,« siger han.

Her har topscoreren været kampen mellem Frankrig og Norge søndag, der havde knap en halv million seere, da kampen blev fløjtet af.