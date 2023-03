Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det er fem år siden, at han stoppede sin professionelle karriere som håndboldspiller.

Men først nu står 37-årige Claus Kjeldgaard frem for at fortælle om den ludomani, han kæmpede med undervejs i karrieren.

En ludomani, der både gik ud over hans håndboldkarriere og hans dagligdag i en sådan grad, at håndboldspillerens kone til sidst satte en fod i døren for at få Kjeldgaard til at indse sit problem.

Det fortæller den tidligere håndboldspiller ærligt i Spillerforeningens podcast, Spiller Til Spiller.

»Jeg var et sted, hvor jeg ikke selv kunne se det. Jeg havde mistet kontrollen. Til sidst fik jeg et kærligt ultimatum fra min kone. Nu vælger du mig eller dit spil, sagde hun til mig. Det er det bedste, hun nogensinde har gjort for mig. Jeg er hende evigt taknemmelig,« lyder det fra Kjeldgaard, der for et par år siden fik den nødvendige hjælp fra Center for Ludomani, som han opsøgte.

Den tidligere Aalborg-, Mors-Thy- og Sønderjyske Håndbold-spiller fortæller, at hans spilleproblemer blandt andet voksede sig store gennem online-poker.

Og det betød, at han spillede i bussen på vej til kamp og holdt sig vågen om natten i et forsøg på at vinde på det grønne bord - og det betød, at han ikke kunne spille op til sit bedste.

Konens opsang hjalp dog Kjeldgaard til at opsøge hjælp, og det takker han hende for, mens han sender en opfordring til andre pårørende til at gøre det samme, hvis man skulle opleve lignende.

Overfor Spillerforeningens podcast fortæller leder for Center for Ludomani, Henrik Thrane Brandt, at ludomani er et stort samfundsproblem - 478.000 voksne danskere skulle således have en adfærd, der har faresignaler.