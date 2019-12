Det er ikke gået Team Danmarks forhenværende direktør Michael Andersens næse forbi, at det danske kvindelandshold ved håndbold-VM floppede.

»Flere kampe var præget af et stort antal tekniske fejl og et meget lavt bundniveau, hvilket betød, at Danmark ikke opnåede en placering blandt verdens otte bedste hold. Den skuffende præstation betød også, at kvindelandsholdet – som i 2016 – ikke formåede at kvalificere sig til det kommende OL.«

»Det er for mig forunderligt, at både Team Danmark og de danske medier – ikke mindst TV 2 og DR – bruger så mange ressourcer på et produkt af så ringe kvalitet,« skriver han i et splinternyt blogindlæg på sin egen hjemmeside.

B.T. har været i telefonisk kontakt med Michael Andersen, der ikke lægger skjul på, at han er overrasket over spillernes, trænernes og flere mediers mening om, at de i forhold til sidste års EM, hvor man erobrede ottendepladsen, er blevet bedre til at spille håndbold.

»Det kan jeg altså ikke se, at de er,« siger Michael Andersen, der var Team Danmark-direktør fra 2006 til 2014 og nu på konsulentbasis rådgiver High Performance Unit, Finnish Olympic Committee.

Michael Andersen var direktør i eliteidrætsorganisationen Team Danmark fra 2006 til 2014. Nu arbejder han i sit eget konsulentfirma, der løser opgaver for blandt andet »High Performance Unit«, Finnish Olympic Committee. Foto: Henning Bagger

Michael Andersen uddyber sin kritik af de elektroniske mediers massive dækning af kvindelandsholdets kampe ved VM således:

»Det er efter min mening helt ude af proportioner, hvor mange timer TV 2 og DR bruger på kvindelandsholdet i håndbold. Idrætsfagligt set er det jo et meget ringe produkt. Set i forhold til både VM- og EM-resultater, er det helt vildt, så meget dækning de får.«

Hvad mener du om landstræner Klavs Bruun Jørgensens præstation under VM?

»Jeg er absolut ikke imponeret over landstrænerens præstationer – de har været lige så ustabile som spillernes. Det er efter min mening ikke lykkedes for ham at udvikle holdet. Desuden er jeg forundret over, at han først i VM's sidste to kampe finder plads til Mia Rej.«

»Hun har i efteråret uden sammenligning været bedste spiller i den danske liga. Der, hvor det specielt har kikset for landsholdet under VM, har været i kontrafasen og i det stationære angrebsspil. Det er helt usædvanligt, at man i otte kampe ikke formår at finde frem til sin A-opstilling.«

Er det ikke også en fejl, at man før et VM ikke har spillet en landskamp i flere måneder?

»Det er en katastrofe, og det har såvel Team Danmark som DHF et stort ansvar for. Selvfølgelig skal der trænes hårdt. Men man bliver alene skærpet af at spille kampe. At man i et halvt år ikke har spillet en landskamp, er uhørt. Samme fejl blev i øvrigt begået af ishockeylandsholdet, der kiksede kvalifikationen til vinter-OL i 2018.«

Skuffede danske VM-spillere efter den uafgjorte kamp mod Serbien. Foto: Bo Amstrup

Skal kvindelandsholdet på årsbasis fremadrettet efter din mening stadig modtage fem-seks millioner kroner i støtte fra Team Danmark?

»Det vil efter min opfattelse være håbløst, hvis de vælger at bruge lige så meget på kvinderne, som tilfældet er omkring mændene. Man er nødt til at graduere. «

Tidligere landstræner Jan Pytlick har på TV 2 udtalt det stik modsatte. Altså at støtten skal øges. Hvad mener du om det synspunkt?

»Den tidligere landstræner kan jo have mange motiver i forhold til det synspunkt. Jeg mener, at især Team Danmark – men også DHF – skal holde prioritering af ressourcer op imod Danmarks internationale niveau. Det har udelukkende været fantastiske målmandspræstationer af Sandra Toft, som har holdt Danmark inde i VM-turneringen frem til sidste mellemrundekamp. Det er såmænd ikke så meget den kiksede OL-kvalifikation, det handler om. Det handler mindst lige så meget om holdets generelle bundniveau og om alle de tekniske fejl, der bliver begået igennem de seneste tre-fire slutrunder.«