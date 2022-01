Indtil for få måneder siden var Ann Lykke Davidsen programdirektør på LOUD. Fra 17. januar skifter hun branche, da hun bliver kommunikationschef i Dansk Håndbold Forbund.

Det skriver hun på LinkedIn.

»Jeg er glad for at kunne fortælle, at jeg d. 17. januar tiltræder som Kommunikationschef for DHF – Dansk Håndbold Forbund.«

»Jeg har længe ønsket et brancheskifte med mulighed for at udvikle videre på mine kompetencer og få nogle nye, så jeg er fuld af begejstring og forventningsglæde over at skulle træde ind på en bane, der både har en perlerække af fantastiske landshold og som samtidig dyrker talentudvikling, fællesskab og lokal vækst på tværs af hele landet,« lyder det fra Davidsen i det glædelige opslag.

Hun havde stået i spidsen for radio LOUD lige siden kanalens spæde start i 2019, hvor kanalen sendte sin ansøgning om sendetilladelse.

»Jeg glæder mig virkelig til at kampen fløjtes i gang og vil med rød-hvide klapperør på lægterne gøre mit til at sikre flere danske medaljer og ikke mindst fortællinger fra håndboldens verden, som vi alle kan glæde os over,« skriver Ann Lykke Davidsen også i opslaget.

Ann Lykke Davidsen var før sin tid på LOUD ansat på Danmarks Radio, hvor hun blandt andet stod for dækningen af Aftenshowet.

Davidsen starter i sit job midt i herrelandsholdets EM-slutrunde, der begynder den 13 januar. Her bliver hun desuden 50 år.