Han var selv en stjerne i det danske landsholdsmål med 131 kampe på sit cv.

Og nu skal Peter Nørklit hjælpe med at finde de nye og helt store spillere.

Han er nemlig blevet ansat som ny talenttræner på pigesiden i Dansk Håndbold Forbund.

»Jeg har en stor glæde ved at give min erfaring videre til talenter, som gerne vil være bedre. Og jeg har stået i rigtig mange af de situationer, som de her målmandstalenter forhåbentlig kommer ud i,« siger Peter Nørklit i en pressemeddelelse og fortsætter:

Peter Nørklit er ny talenttræner hos DHF. Foto: Martin Nielsen/DHF Vis mere Peter Nørklit er ny talenttræner hos DHF. Foto: Martin Nielsen/DHF

»De er enormt dygtige alle sammen, men vi skal også gøre dem gode i de allermest tilspidsede situationer og sørge for, de hele tiden udvikler sig. Det ser jeg frem til at arbejde med.«

Peter Nørklit nåede i sin aktive karriere at spille i klubber som Portland San Antonio, FCK Håndbold og BM Altea. Han spillede sin sidste landskamp i april 2006, og da den aktive karriere var slut, valgte han at blive gymnasielærer.

Noget, de ser som et kæmpe plus hos Dansk Håndbold Forbund, siger talentchef Søren Skaastrup Frydendal.

For det betyder, at Peter Nørklit 'i den grad fingeren på pulsen i forhold til at motivere unge mennesker og ikke bare se talentet men det hele menneske'.

Peter Nørklit. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Peter Nørklit. Foto: Liselotte Sabroe

»Det passer perfekt ind i vores talentstrategi, hvor det er vigtigt, at vores talenter først og fremmest har fokus på glæden ved håndbolden fremfor konkurrenceræset,« siger han.

Dansk Håndbold Forbund fortæller, det bliver Peter Nørklits rolle at føle de unge pigetalenter for årgangene 2006-2007 ved de fire årlige samlinger.

Og så får vi jo med tiden at se, om der gemmer sig en ny Sandra Toft eller Althea Reinhardt iblandt dem.