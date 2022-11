Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det kunne være endt i den helt store fest. Faktisk var det så tæt på, som det næsten kunne være. Men det hele endte i gravøl.

For 18 år siden var de danske håndboldkvinder i EM-finalen i en kamp, der bølgede frem og tilbage.

Desværre endte det med en norsk guldmedalje – og dansk sølv, hvilket den tidligere målmand Karin Mortensen, der var en af de helt store stjerner, stadig ærgrer sig over i dag.

»Set i bakspejlet, så gør det stadig ondt. Også mere end andre kampe. Jeg husker, at vi virkelig havde nordmændene nede i sækken.«

Karin Mortensen under OL i London 2012. Foto: Henning Bagger Vis mere Karin Mortensen under OL i London 2012. Foto: Henning Bagger

»Men stille og roligt åd de sig ind på os. Kampen tippede, vi gik døde, og så trak nordmændene fra. Det er en af de kampe, hvor man næsten ville ønske, man kunne skrue tiden tilbage. Vi havde vundet, hvis vi kun spillede 50 minutter,« lyder det grinende fra Karin Mortensen.

Finalen mod Norge er den seneste guldkamp for de danske håndboldkvinder. Søndag sker det dog igen, og modstanderen er igen, igen vores naboer mod nord.

For Karin Mortensen og holdkammeraternes vedkommende måtte de, som bekendt, tage til efterfest med sølv om halsen.

»Jeg kan huske, der var noget officielt EM-fest, som de sidste hold skulle deltage i. Dengang hed det en banket, og jeg ved faktisk ikke, om de stadig afholder det. Men det er en officiel festivitas, og så kunne vi fortsætte på vores eget hotel.«

Karin Mortensen vandt flere medaljer med landsholdet. Herunder to OL-guld og et EM-guld. Foto: Andrew Medichini Vis mere Karin Mortensen vandt flere medaljer med landsholdet. Herunder to OL-guld og et EM-guld. Foto: Andrew Medichini

»Selvfølgelig fejrede vi også vores sølv, men jeg huske det ikke som den største i historien. Jeg husker mere, at nordmændene var skide irriterende. De var helt oppe at køre, fordi de langt om længe fik skovlen under os.«

Selvom finalen og håndboldminderne efterhånden ligger langt tilbage, kan det stadig krible i Karin Mortensens fingre. Især, når slutrunderne står på.

»Mange af mine nærmeste, Kristine Andersen, Josephine Touray, Camilla Thomsen, Ditte Andersen og de piger, er jo håndboldrelateret, og vi kan godt finde på at sende hinanden sms'er under kampene.«

»Nogle gange under kampene har man bare brug for at komme ud med noget, og så det er meget hyggeligt at sidde og skrive om kampen og mindes gamle dage.«

Karin Mortensen arbejder i dag som fysioterapeut. Foto: Privatfoto Vis mere Karin Mortensen arbejder i dag som fysioterapeut. Foto: Privatfoto

Karin Mortensen, der stoppede på landsholdet i 2012 efter 233 landskampe, sidder da også klar i sofaen søndag aften, når Danmark igen møder Norge.

»Jeg ser frem til det.«

»Det skal siges sådan, at jeg tror, de vinder, hvis de får en god start. Norge er eminente i kontra, men hvis Danmark kan være med, og dommerne tillader en hård linje, som kan kyse nordmændene, så tror jeg, det taler til danskernes fordel.«

Du kan følge den store finaledag her på B.T. i løbet af søndagen.