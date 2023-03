Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Lykken er i disse dage ekstra stor hos den tidligere landsholdsspiller Anne Cecilie la Cour.

For søndag kunne hun fortælle, at hun er blevet mor til tvillinger.

'Hej verden, vi hedder Osvald og Rigmor,' skriver den tidligere håndboldspiller i et opslag på Instagram.

Anne Cecilie la Cour, der stoppede sin aktive karriere i juni 2021, har sammen med sin mand to børn i forvejen, døtrene Ellinor og Isolde.

Førstnævnte kom til verden i efteråret 2017, og efterfølgende kæmpede la Cour sig tilbage til håndboldbanen og det danske landshold, som hun var med til EM i Nantes i 2018.

I foråret 2019 fortalte hun så den daværende landstræner Klavs Bruun Jørgensen at hun havde brug for en pause fra landsholdet for at være sammen med sin familie, og i juli samme år kunne hun så dele den lykkelige nyhed, at hun var gravid igen.

Mens slutrunden i Nantes blev den sidste i landsholdstrøjen, fortsatte Anne Cecilie la Cour sin klubkarriere i København Håndbold, som hun spillede for fra 2015 til 2020.

Her skiftede hun til Odense Håndbold, som hun vandt det danske mesterskab og en pokaltitel med i 2021, inden håndboldskoene blev lagt på hylden.

Anne Cecilie la Cour under EM i Nantes i 2018. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Anne Cecilie la Cour under EM i Nantes i 2018. Foto: Liselotte Sabroe

»Nu har jeg to børn, og det hele skal fungere. Det er ikke kun mig længere, nu er vi fire, der skal have det godt. Jeg gav den et skud i Odense, det gik ikke, så vi har revurderet situationen. Vi skal jo finde ud af, hvad der er bedst for hele familien,« sagde Anne Cecilie la Cour i den forbindelse til Fyens.

Hun fortalte, at hun og familien var flyttet hjem til København, og at drømmen var at skifte håndboldtøjet ud med en politiuniform.