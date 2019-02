Odenses håndboldkvinder får ikke én, men hele to nye assistenttrænere fra næste sæson.

Jan Pytlick og Odense Håndbold har været på rov i to konkurrende ligaklubber i kvindernes håndboldliga.

Den tidligere landsholdsanfører og nuværende ligatræner i EH Aalborg, Karen Brødsgaard, tiltræder i Odense Håndbold fra næste sæson af. Samtidig har Odense Håndbold også skrevet kontrakt med Kristian Danielsen, som er cheftræner i Skanderborg Håndbold.

Begge er blevet ansat i Odense Håndbold som assistenttrænere og starter i klubben fra næste sæson af, hvorfor de stopper i deres respektive klubber. Det skriver Odense Håndbold i en pressemeddelelse tirsdag.

Karen Brødsgaard og Jan Pytlick under VM i 2005. Foto: Liselotte Sabroe

»Jeg synes, at det er en rigtig spændende trio, vi har fået sammensat. Kristian er cheftræner i Skanderborg Håndbold, har gjort det rigtig godt og er stadig ung. Karen kommer med stor erfaring - både fra hendes karriere som spiller, men også fra hendes virke som træner,« fortæller Jan Pytlick, som for ganske nylig skrev under på en tre-årig forlængelse som cheftræner i Odense Håndbold, og tilføjer:

»Begge to kommer også fra cheftrænerjobs i ligaen og kender altså gamet. Det er en ny trio, som er stærk, og som kan være med til at udvikle vores spil og vores hold.«

Det vel nok mest kendte navn af de to, nye assistenttrænere er Karen Brødsgaard. I sin aktive håndboldår var hun blandt andet anfører under Jan Pytlicks landsholdsledelse, hvor hun var med til at vinde EM-guld i 2002 og OL-guld i både 2000 og 2004.

»Jeg glæder mig til at skulle arbejde med toppen af poppen inden for dansk håndbold. Odense Håndbold er et fedt projekt, og det er en klub, hvor der er styr på tingene. Jeg har jo analyseret på pigerne og holdet et par gange i denne sæson, og jeg ser frem til at være med til at bygge oven på det spil, som holdet har nu,« siger Karen Brødsgaard.

Jan Pytlick har været cheftræner siden 2016, hvilket han også minimum er frem til 2022. Foto: Trond Reidar Tiegen

Også Kristian Danielsen, som har været cheftræner i Skanderborg Håndbold siden 2017, ser frem til sit nye job.

»Jeg glæder mig rigtig meget til at starte. Odense Håndbold er jo et spændende projekt og en klub, der er på vej fremad, og det glæder jeg mig selvfølgelig til at blive en del af. Jeg glæder mig til at bidrage til holdet, klubben og trænerteamet, og så er det fedt at være en del af noget nyskabende i forhold til det trænerteam, som vi bliver,« fortæller han.

Ansættelsen af Karen Brødsgaard og Kristian Danielsen sker efter, at Odense Håndbolds nuværende assistenttræner, Bo Rudgaard, ikke ønskede at folænge sin aftale med klubben.

Odense Håndbold indtager i øjeblikket en suværen førsteplads i kvindernes håndboldliga med 43 point efter 22 spilleruner.