Kasper Søndergaard har forlænget sin kontrakt med håndboldklubben Skjern, så den nu løber frem til 2020.

Kasper Søndergaard tager et år mere i håndboldklubben Skjern.

Den tidligere landsholdsspiller, der var med til vinde guld ved OL i 2016, har således forlænget sin kontrakt med Skjern Håndbold, så den nu løber frem til sommeren 2020.

Det skriver klubben på sin hjemmeside.

Forlængelsen sker samtidig med, at Søndergaard for nylig rundede 300 kampe for førsteholdet som den kun tiende spiller i Skjerns historie.

- Jeg nyder hvert øjeblik i Skjern Håndbold, og derfor var jeg aldrig i tvivl om forlængelsen.

- Vi har været med i toppen i stort set samtlige sæsoner i min tid i Skjern - ovenikøbet med tre deltagelser i Champions League - og det tiltaler mig meget, siger Kasper Søndergaard på Skjern Håndbolds hjemmeside.

Den 37-årige højre back kom til Skjern i 2011 efter fire år i KIF Kolding.

I oktober 2017 stoppede han på det danske landshold efter 184 kampe og 395 mål. Søndergaard er den mest vindende spiller i det danske herrelandsholds historie med en OL-guldmedalje, to EM-titler, to VM-sølvmedaljer, en EM-sølvmedalje og en VM-bronze.

/ritzau/