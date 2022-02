Han var på landsholdet i håndbold og havde en glorværdig karriere i flere udenlandske klubber, blandt andet VFL Gummersbach.

I en alder af 50 år er Jan Paulsen nu kommet på landsholdet i en anden sportsgren, og han er netop blevet Dansk Mester.

Den tidligere håndboldstjerne har kastet sin kærlighed og tid over padel, hvor mange af timerne bliver brugt i PadelPadel i Lisbjerg lidt uden for Aarhus.

Her arbejder han nu med netværk, kunder og som træner. En gang om ugen spiller han kamp og træner sin fætter og håndboldikon, Lars Christiansen, samt syvdobbelte Le Mans-vinder Tom Kristensen.

Jan Paulsen sammen med Tom Kristensen, Lars Christiansen og Martin Schramm. Vis mere Jan Paulsen sammen med Tom Kristensen, Lars Christiansen og Martin Schramm.

Interessen for padel startede længe før, at det for alvor slog igennem i Danmark.

»Jeg begyndte at spille det lidt på Club La Santa for syv-otte år siden, og hvert år har jeg spillet lidt mere og lidt mere. Jeg blev grebet af det, fordi det er et taktisk spil, som har ingredienser fra squash, badminton og skumtennis, som jeg har spillet.«

»Jeg har nok også haft lidt flair for det, og så begyndte jeg at få enorm interesse for det. At finde en sport, der på den måde river benene væk under en i en alder af 50 år, er en gave.«

Det er en sport, der tiltrækker mange tidligere professionelle atleter og kendisser, og det er også noget, Jan Paulsen har lagt mærke til.

»Jeg kender en del. Der er rigtig mange tidligere håndboldspillere, fodboldspillere, badmintonspillere og tennisspillere i miljøet. Jesper Grønkjær, Stig Tøfting, Thomas Gravesen og Peter Graulund spiller det, og kommer også af og til oppe i PadelPadel.«

»I går spillede Holmris og jeg en kamp mod Anders Eggert og Kasper Søndergaard. Så man får en masse relationer, og man får mødt hinanden på kryds og tværs.«

I november måned var han til EM i Portugal, og senere i samme måned blev han så Dansk Mester med makkeren Jesper Holmris, der også har en lang karriere i håndboldverdenen.

Til april går turen så til Las Vegas, hvor der afholdes VM.

Jan Paulsen og Jesper Holmris efter sejren til DM. Vis mere Jan Paulsen og Jesper Holmris efter sejren til DM.

»Det er lidt vildt. Jeg har aldrig været der. Det er så fedt, at man kan få sådan nogle oplevelser ud af det. Jeg forfølger det, der kommer.«

Det er også de færreste, der i løbet af en karriere som atlet kan prale af at have været på landsholdet i to forskellige sportsgrene.

»Jeg har sagt til mine venner lidt i sjov, at jeg ikke starter på en ny sportsgren uden at komme på landsholdet. Det er bare for at være lidt kæk. Men når man render rundt på et hotel i Portugal og hilser på de andre nationer, så får man da lidt flashback fra tiden med håndboldlandsholdet. Det er megafedt.«

Selvom han nu bruger rigtig meget tid på padel, så er håndbolden stadig en stor del af hans liv, og døren for at komme tilbage i den verden står stadig på klem.

»Jeg savner da håndbolden. Jeg har spillet det, siden jeg var fire år gammel, så det kommer aldrig til at gå ud af mig.«

»Jeg ser alle kampe og følger med i, hvad der foregår. De sidste 18 år har jeg også undervist i håndbold på Aarhus Idrætshøjskole fire gange om ugen. Det er ikke en dør, jeg har lukket, fordi jeg har kastet mig over padel.«