800.000 kroner.

Det er, hvad den tidligere håndbolddirektør i Vendsyssel Håndbold er blevet meldt til politiet for at have overført.

Det skriver TV 2 Nord. Overførslerne skulle være sket til 30 forskellige konti, fra et firma ved navn Podi, som Jan Hansen var medejer af.

Firmaet kendte dog ikke til overførslen, der har fundet sted fra januar 2018 til sommeren 2020.

»Der er gået 300.000 kroner ind på hans egen konto. 105.000 kroner til Vendsyssel Håndbold og 29.000 kroner til Vendsyssel Håndbold Invest Aps. Resten er gået til 30 forskellige konti,« siger Henrik Thomsen, der er medejer af Podi, til det nordjyske medie.

Ifølge ham er der blevet overført penge siden firmaet så dagens lys for to et halvt år siden, men det var først denne sommer, at han og den anden medejer opdagede det.

Det har betydet, at firmaet har valgt at melde Jan Hansen til Nordjyllands Politi, som overfor det nordjyske medie bekræfter at have modtaget en anmeldelse.

Der er dog endnu ikke rejst sigtelse i sagen, som Jan Hansen, der ikke længere er medejer af Podi, ikke ønsker at kommentere på.

Han skriver til TV 2 Nord, at 'han ikke er forelagt noget, og at han derudover ikke har kommentarer til forretningsmæssige anliggender.'

Den 26. august blev det meldt ud, at Jan Hansen stoppede som håndbolddirektør i Vendsyssel Håndbold efter at have været i klubben i ni år.

»Jeg har valgt at opsige mit job i Vendsyssel Håndbold, da jeg har brug for at slippe tøjlerne for mit helbreds skyld. Den sidste uge med sygemelding har budt på søvnlæse nætter og mange spekulationer om de opgaver, jeg føler, jeg burde have løst. Så sygemeldingen gør mig ikke mere rask, og derfor har jeg brug for at frigøre mig 100 procent, så jeg kan have fokus på min familie og mig selv,« lød begrundelsen.

Inden opsigelsen havde han været sygemeldt i små to uger, og her lød det også, at det var helbreddet, den var gal med.