Det er sommer – og dermed sæson for dristige poolkantsbilleder på Instagram.

Det har den tidligere håndboldlandsholdsstjerne Jesper Nøddesbo noteret sig. Og den langhårede og langskæggede harpiksyndling har forkælet sine mange Instagram-følgere med en vovet badedragtsbilledserie.

Og der er nok nogle, der har fået et chok undervejs – for det første billede ville nok lokke udenforstående til at tro, at der var tale om en kvindelig Hollywood-stjerne eller en hustru til en engelsk fodboldstjerne.

Foto: Instagram: Jesper Nøddesbo

Men næ nej, det er bare 41-årige Jesper Nøddesbo, der spiller op til kameraet – iført stram badedragt.

Foto: Instagram: Jesper Nøddesbo

'Håber, I nyder ferien. HUSK solcreme,' skriver 'Nødde' til billederne.

Billedserien er blevet et stort hit hos den tidligere Barcelona-stjernes følgere. I skrivende stund har mere end 15.000 personer liket billederne – og opslaget har trukket mere end 500 kommentarer til sig.

Og Instagram-fænomenet Anders Hemmingsen har også delt billederne på sin profil, der når ud til mere end en million følgere.

Jesper Nøddesbo stoppede sin flotte karriere i sommeren 2021 – i dag arbejder han som coach og rådgiver inden for sport og erhvervslivet.