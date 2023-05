Dansk håndbold har mistet en stor personlighed.

Den tidligere formand i Dansk Håndbold Forbund Per Rasmussen er død.

Det oplyser Lyngby Håndbold Klub i et opslag på Facebook.

'Det er med stor sorg at kunne meddele, at vi i går (torsdag, red.) har mistet et kæmpe ikon i LHK, Per Rasmussen.'

'Per Rasmussen har det meste af sit liv levet og åndet for LHK, Pers hjerte var kongeblå,' skriver klubben videre om en kæmpe personlighed, der blandt andet vandt danmarksmesterskabet med kvindeholdet i Lyngby HK.

Rasmussen, der i øvrigt er far til den tidligere landsholdsspiller Lars Rasmussen, blev i 1987 danmarksmester med lilleputholdet.

Mellem 1985 og 1998 var han formand for klubben.

I 1999 blev han formand i DHF og var ligeledes formand for det Sjællands Håndbold Forbund, og i 2007 blev han formand i forbundet indtil 2011.

Rasmussen kom siden hjem til Lyngby HK, hvor han fik ansvaret som sports- og sponsorchef i klubben, men stoppede i rollen for år tilbage.

'Vi siger farvel til en stor personlig som mange i og omkring LHK vil savne og tale om de næste 100 år. Æret være Pers minde,' slutter klubbens opslag.