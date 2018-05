Louise Lyksborg var med for Silkeborg-Voel i grundspillet - men pludselig var højrefløjen fraværende i slutspillet.

Nu er der kommet en forklaring.

Den 30-årige tidligere danske landsholdsspiller er gravid. Det skriver klubben på sin hjemmeside.

»Det er rigtig dejligt, og vi glæder os helt vildt til at blive forældre. Jeg er selvfølgelig også ærgerlig over, at jeg ikke nåede at være med til slutspillet, for det havde vi alle sammen glædet os til at spille igen i år,« siger Louise Lyksborg, der har termin i november.

Louise Lyksborg nåede ifølge TV 2 Sporten op på 39 landskampe fra 2007 til 2015, og 51 scoringer. Hun var også med til flere EM- og VM-slutrunder.

Mens håndboldspilleren altså deltog i grundspillet i denne sæson, men missede slutspillet, satser klubben på, at det bliver lige omvendt næste år efter fødsel og barsel.

»Vi er selvfølgelig meget glade på Louise Lyksborgs vegne, og vi håber, at det kommer til at gå godt med både graviditet og fødsel. Og så glæder vi os selvfølgelig til, at hun bliver klar til at spille håndbold igen i slutningen af grundspillet i næste sæson,« siger klubbens Mikael Bak.

Ifølge klubbens hjemmeside bliver det sandsynligvis unge Lea Hansen, der skal afløse på højrefløjen.

Silkeborg-Voel kvalificerede sig til slutspillet, men sluttede på en fjerde- og sidsteplads i Gruppe 2, der er færdigspillet.