Han var i mange år en ikonisk håndboldstemme hos TV 2.

For Thomas Kristensen har været til mange slutrunder, inden han stoppede med at dække håndbold.

I mange år styrede han desuden slagets gang fra værtsstolen til Tour de France, men i dag er han helt og aldeles fodboldmand.

Og et job som vært og kommentator på de forskellige sportsgrene har også betydet rigtig mange timer væk fra familien, fortæller han i Se og Hørs podcast 'Af Banen'.

At der er blevet skåret ned på de ting, han dækker, har også givet ham mulighed for at tænke over, hvor meget han egentlig har været væk.

Noget, han virkelig fornemmede, da der var OL i sommeren 2021.

»Der sidder jeg i sommerhus med min søn. Vi sidder i sofaen, og det er ekstremt hyggeligt. Så kigger min søn på mig og siger: 'Far, det er første gang nogensinde, vi ser en håndboldlandskamp sammen, er du godt klar over det?'. Der fik jeg en klump i halsen. Min søn var 22-23 år der,« siger Thomas Kristensen.

Det var tilbage i april 2023, det kom frem, at Thomas Kristensen stoppede som vært på sommerens store cykelløb efter 18 år.

»Thomas Kristensen er blevet helt og aldeles fodboldmand, så han stopper på Tour de France. Der er rigeligt med fodbold til Thomas, så det giver ikke mening for ham at fortsætte med at bruge så mange timer på Touren,« sagde John Jäger, der er chefredaktør på TV 2 Sport, i den forbindelse til B.T.

Thomas Kristensen kaldte selv afskeden med cykling 'vemodig', men han sagde samtidig, at han sagde farvel med glæde og stolthed.

»Fodbolden er så tungt og stort et stofområde, at hvis du vil dedikere dig til den, så er det klogest at holde fingrene fra det andet. Håndbold og cykling har været fantastiske arbejdsopgaver, men man kan ikke det hele. Jeg er bare super glad for, at TV 2 har givet mig så stor en rolle på fodbolddækningen,« sagde han.