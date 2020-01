Det var en særdeles frustrerende lørdag aften i Malmö Arena for Rasmus Lauge.

Ikke nok med at han og de andre danskere tabte EM-åbningskampen med 30-31 til Island - den danske stjerne følte sig også flere gange decideret bortdømt af det montenegrinske dommerpar.

Så meget, at han på et tidspunkt i ren og skær arrighed satte sig ud på en banderne i den store arena.

»Jeg prøvede bare at komme væk fra de to i ... ja, jeg ved ikke engang, hvad farve de havde på i dag. Så jeg ikke kom til at sige eller lave noget dumt, fordi der var desværre rigtig, rigtig mange kendelser, som jeg var dybt uenig i i dag,« lød det fra Lauge.

»Jeg syntes bare, at det var ærgerligt, at deres linje ikke var den samme i begge ender, og så bliver jeg selvfølgelig frustreret.«

Den danske verdensmester har op til slutrunden været tvivlsom til åbningskampen med en lægskade. Han nåede dog at blive klar, selvom han stadig var lidt hæmmet i bevægelserne.

»Ja, selvfølgelig var det frustrerende. Men jeg vidste også, at det hele ikke ville blive rosenrødt derinde efter, at jeg havde løbet rundt på et halvt ben i et stykke tid.«

Det danske landshold er nu pisket til at vinde de to sidste gruppekampe mod Ungarn og Rusland. Det pres er Rasmus Lauge sikker på, at danskerne kan håndtere.

»Vi er altid pisket til at vinde. Det pres lægger vi på os selv.«

»Vi er regererende verdensmestre, og vi mener, at vi har så dygtigt et hold, at vi skal vinde alle kampe, vi stiller op til,« understregede den danske playmaker.

Danmark møder mandag Ungarn, mens Rusland venter onsdag. De to bedste hold i hver gruppe går videre til mellemrunden.

