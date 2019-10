Team Esbjerg skal formentlig være bedre end lørdagens modstander, Perla Lublin, indbyrdes for at avancere.

Mindst uafgjort og et point. Det er Team Esbjergs ambition med lørdagens udekamp i Champions League mod polske Perla Lublin.

Ifølge en pressemeddelelse fra klubben betragter træner Jesper Jensen kampene mod Lublin som særskilte opgør i gruppen, hvor det gælder om at være bedst indbyrdes for at avancere.

Russiske Rostov-Don og CSM Bucaresti fra Rumænien er nemlig favoritter til at snuppe de to øverste pladser, og i det tilfælde kæmper Esbjerg og Lublin om tredjepladsen, der også giver videre adgang i turneringen.

- Mod Lublin skal vi hurtigt finde ud af, hvordan vi skal spille udekampen. Vi så søndag i Esbjerg, hvordan Bukarest styrede en udekamp ved at trække tempo ud, når der var behov for det.

- Derudover skal vi lave færre tekniske fejl end i de to seneste kampe, vi har spillet, siger Jesper Jensen.

Han henviser blandt andet til holdets første kamp i Champions League-gruppen, som Esbjerg på hjemmebane mod det rumænske hold tabte med 22-24.

Lublin tabte i samme runde med ti mål til Rostov-Don.

Lublin er et fint hold med mange individuelle kvaliteter, men er ellers svært at bedømme, fordi videomaterialet mest er fra klubbens første kamp mod Rostov-Don.

- Spillestilen er østeuropæisk med et tungt krydsspil, arbejde omkring stregspillerne og et 6-0-forsvar, der ikke bør kunne overraske os.

- Forhåbentlig kan vi ligesom Rostov-Don, der er et af verdens dygtigste hold på det felt, komme til at løbe nogle kontraer. Og så skal forsvaret stå godt imod, siger Jesper Jensen.

Lørdagens kamp i Lublin begynder klokken 18.

/ritzau/