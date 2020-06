Det undrer Team Esbjergs cheftræner, Jesper Jensen, at man har valgt at aflyse kvindernes Champions League.

Det rammer hårdt hos den danske håndboldklub Team Esbjerg, at kvindernes Champions League-turnering fredag er blevet aflyst.

Det siger klubbens cheftræner, Jesper Jensen, der også undrer sig over, at Det Europæiske Håndboldforbund (EHF) har valgt helt at afblæse stævnet.

- Det er jeg ked af. Både økonomisk og sportsligt er det et stort slag. Lige nu er det følelserne, der snakker, men vi synes, at det er helt vildt ærgerligt og underligt, at man ikke har holdt muligheden åben til oktober, siger han.

EHF havde planlagt at afholde den resterende del af Champions League som et Final 4-stævne i ungarske Budapest i begyndelsen af september. Her skulle kvartfinalerne også spilles. Hvis det alligevel ikke kunne lade sig gøre at holde det i september, var planen at skubbe det til oktober.

Men fredag formiddag meldte EHF så ud, at det forestående Final 4 helt er blevet aflyst. Det var også først her, at Jesper Jensen fik nyheden.

- Når jeg kigger på, hvad der sker i samfundet generelt, hvor man begynder at åbne mere op, så kan jeg godt håbe og tro på, at det går så godt med sundhedssituationen generelt, at det ville kunne lade sig gøre.

Kvindernes Champions League blev ligesom stort set alle andre europæiske sportsbegivenheder udskudt i foråret på grund af udbruddet af coronavirus.

Team Esbjerg stod til at møde Buducnost fra Montenegro i kvartfinalen.

- Det virkede helt vildt spændende. Jeg synes, vi har holdet til at klare os rigtig godt, og vi har vist, at vi kan slå dem alle.

- Vi var ikke rejst derned som favoritter, men jeg synes, vi havde en god chance for at slå Buducnost og spille os i semifinalen. Så drømmen om at nå hele vejen og stå med trofæet var ikke slukket, siger Jesper Jensen.

/ritzau/