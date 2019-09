Jesper Jensens tryk på timeout-knappen gav bagslag og udløste et afgørende straffekast til Herning-Ikast.

Team Esbjerg-træner Jesper Jensen er frustreret efter vestjydernes nederlag på 25-26 til Herning-Ikast i pokalturneringen.

Esbjerg-træneren forsøgte to gange at tage en timeout i det sidste minut ved stillingen 25-25, men forsinkelse på lyden i hallens højttalere, kom til at koste Esbjerg-holdet dyrt.

Det hele endte med, at Herning-Ikast i stedet blev tildelt et straffekast, som sikrede de midtjyske gæster sejren og en plads i Final 4-stævnet.

- Det er grotesk. Vi var favoritter, og så bliver det vendt rundt med et straffekast. Det er trist og synd for pigerne. De kæmpede flot, siger Jesper Jensen til TV2 Sport.

Med godt 30 sekunder tilbage af kampen tog Esbjerg-træneren en timeout. Jesper Jensen mener, at hans spillere var i boldbesiddelse, da han trykkede på timeout-knappen.

Men da timeout-signalet lød i hallen, var bolden blevet erobret af Herning-Ikast, så dommerne vurderede, at timeouten var ugyldig.

Herning-Ikast fik dog ikke noget ud af det næste angreb, og da de vestjyske værter med få sekunder igen fik mulighed for at bygge et sidste angreb op, tog Jesper Jensen endnu en timeout.

Ifølge reglerne må trænerne blot tage en enkelt timeout inden for de sidste fem minutter af kampene, og derfor blev Herning-Ikast tildelt et straffekast.

- Jeg synes, vi har en mand ude ved dommerbordet, som ikke gør sit arbejde ordentligt. Hvor er det frustrerende, siger Jesper Jensen.

Ud over Herning-Ikast får pokalturneringens Final 4-stævne deltagelse af TTH Holstebro, København og Odense.

/ritzau/