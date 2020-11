For anden weekend i træk led håndboldkvinderne fra Team Esbjerg et nederlag til Rostov-Don i Champions League.

Rostov-Don har taget på Team Esbjerg.

Sidste weekend var de vestjyske håndboldkvinder på besøg hos det russiske hold i Champions League, hvor det endte med et nederlag på fire mål efter en ellers tæt kamp.

Søndag var Rostov-Don så i Esbjerg, men danskerne udnyttede ikke muligheden for hurtigt at få revanche. Det endte således med et nyt esbjergensisk nederlag, denne gang på 24-25.

Team Esbjerg havde mulighed for at udligne til allersidst på et straffekast og sikre et point, men norske Marit Røsberg Jacobsens skud blev reddet.

Dermed har Jesper Jensens tropper nu ikke vundet i de seneste seks kampe i den prestigefyldte turnering. Team Esbjerg har blot tre point efter syv kampe i gruppe A.

Ligesom i sidste weekend var der fra start tale om et jævnbyrdigt opgør. Russerne var i indledningen et lille skridt foran, men trak derefter en smule fra, så der cirka midtvejs i første halvleg stod 10-7 i Rostov-Dons favør.

Men Esbjerg kom op i gear og fik udlignet til 10-10. Gæsterne kom dog igen lidt foran, så der ved pausen stod 13-12 til Rostov-Don.

De danske mestre kom godt ud fra pausen og spillede med overskud. 12-13 blev til 14-13 til Esbjerg. Men så gik vestjyderne i stå.

En Esbjerg-udvisning satte gang i en god russisk periode, hvor Rostov-Don gik fra at være bagud med én til at komme foran 19-17. Herfra så gæsterne sig ikke tilbage.

Godt hjulpet på vej af sløset spil fra Esbjerg lykkedes Rostov-Don med at udbygge sin føring mere og mere. Med cirka ti minutter tilbage var russerne foran med fire mål ved stillingen 22-18.

Esbjerg fik hanket op i sig selv og bragt forskellen ned på to mål med små fem minutter tilbage. Spændingen fortsatte. Med lidt under et minut tilbage reducerede Sonja Frey til 24-25.

I angrebet efter smed russerne hurtigt bolden væk, og så fik Esbjerg sensationelt muligheden for at sikre et point, da dommerne i den anden ende dømte straffekast.

Marit Røsberg Jacobsen fik ansvaret, men nordmandens skud blev pillet af Galina Gabisova, og så endte det altså med et nyt nederlag til Esbjerg.

Rostov-Don nåede i både 2017/18- og 2018/19-sæson frem til semifinalerne i Champions League. I sidste sæson havde russerne kvalificeret sig til kvartfinalerne, inden turneringen blev afsluttet før tid på grund af coronapandemien.

/ritzau/