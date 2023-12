Landsholdsspilleren Michala Møller bliver hos Team Esbjerg, som hun kom til i 2021.

Team Esbjerg forlænger sin aftale med bagspiller Michala Møller. Hun bliver således i håndboldklubben til den 30. juni 2026.

Det skriver Team Esbjerg på sin hjemmeside.

- Jeg har været to et halvt år i klubben, og det er et godt tidspunkt at stoppe op og mærke efter, men jeg var ikke i tvivl. Jeg har været rigtig glad for at være i Team Esbjerg, både på og uden for banen, og jeg er i et godt håndboldmiljø med mulighed for at spille både dansk og europæisk håndbold, siger Michala Møller.

Den 23-årige spiller har været en del af Team Esbjerg siden sommeren 2021. I december samme år fik hun debut på landsholdet, hvor hun har spillet 23 kampe.

Hun er dog ikke udtaget til den igangværende VM-turnering.

Fra sommeren 2024 skal Michala Møller spille under en ny træner, når svenske Tomas Axnér tiltræder som cheftræner.

Det sker, fordi Jesper Jensen helliger sig jobbet som dansk landstræner på fuldtid.

- Jesper Jensen har gjort et godt stykke arbejde, men i hendes alder er man ikke færdigudviklet som håndboldspiller, og jeg er overbevist om, at der er et niveau til for hende, siger Tomas Axnér.

/ritzau/