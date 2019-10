Den bedste kvindelige håndboldrække toppes fortsat af Team Esbjerg efter onsdagens opgør mod København.

De forsvarende mestre fra Team Esbjerg buldrer videre i jagten på mere DM-guld.

Onsdag aften gik det ud over København Håndbold, da vestjyderne vandt 37-30 på hjemmebane efter en pauseføring på fire mål og tog sæsonens sjette sejr af seks mulige.

Dermed topper vestjyderne fortsat HTH Ligaen med maksimale 12 point, mens København ligesom Herning-Ikast, Silkeborg-Voel og Odense har otte point.

De to sidstnævnte klubber mødtes onsdag med fynsk sejr som resultat.

Esbjerg, København, Silkeborg-Voel og Odense har spillet en kamp mere end de resterende ti klubber.

Team Esbjergs hollandske stjerne, Estavana Polman, har siddet ud med en knæskade siden ligapremieren mod Odense, men onsdag var hun tilbage for esbjergenserne.

Polman fik sat sit aftryk fra start, da hun fik tilkæmpet sig et par straffekast og scoret tre mål i første halvleg. Det var dog først og fremmest hendes effektive holdkammerat Marit Røsberg Jacobsen, der var i fokus.

Med syv scoringer i første halvleg havde Jacobsen stor andel i pauseføringen på 19-15. Hun endte som topscorer med ni mål.

Københavns håb om et comeback i anden halvleg blev hurtigt slukket af de stærke vestjyder. Bare 12 sekunder efter igangsættelsen scorede Kristine Breistøl til 20-15, og så var stilen lagt for resten af halvlegen.

Efter 40 minutter stod det 26-18, og spændingen var reelt punkteret. Frem mod dommerens slutfløjt fik københavnerne pyntet en anelse på resultatet, men de var ikke i nærheden af at få point.

Et topopgør fandt også sted i kampen mellem Silkeborg-Voel og Odense, og her løb Jan Pytlicks odenseanske håndboldmandskab med de to point.

Efter en pauseføring på 13-8 sluttede kampen 30-20 i fynsk favør.

/ritzau/